La strada a Pistrino in stato critico

Le strade sono il tallone di Achille di Montegallo. Nei giorni scorsi gli abitanti della frazione di Pistrino hanno scritto per chiedere un intervento urgente sulla strada di accesso del paese che risulta molto pericolosa. "Sono trascorsi cinque anni – dichiarano – dalla prima rottura del manto stradale della strada comunale di Pistrino di Montegallo, avvenuta a maggio 2018 e oggi stiamo per assistere di nuovo allo scivolamento dell’unica via d’accesso al paese verso la strada provinciale 149 sottostante. Dopo le forti piogge – proseguono – che sono andate avanti per mesi la strada ha subito nuovamente un distacco e un abbassamento a monte di oltre 15 centimetri, diventando di fatto molto pericolosa e a forte rischio di percorribilità, considerando che per ovvie ragioni di ricostruzione post terremoto, è frequentata ogni giorno da camion, betoniere e mezzi pesanti, che non fanno altro che aggravare la situazione. Dopo diversi solleciti dei residenti fatti all’amministrazione comunale, ad oggi, non si ha ancora la certezza di un intervento definitivo che metta in sicurezza la strada, benché l’amministrazione dica da ormai tre anni che il progetto è pronto, forse aspettiamo che accada qualcosa di grave prima di prendere seri provvedimenti? E’ inammissibile – concludono i residenti – che dopo cinque anni non sia stata ripristinata una viabilità in sicurezza e i residenti non possano avere una certezza sull’inizio dei lavori, anche perché questa è l’unica strada che permette di entrare e uscire dal paese, già devastato dal terremoto del 2016".