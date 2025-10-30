La strada pericolosa. Cordoli pieni di terra e auto a folle velocità

Zanelle piene di terra lungo la strada comunale che dalla Mezzina collega alle frazioni di Cabbiano e Piattoni a Castel di Lama, manufatti costruiti selvaggiamente, vegetazione fuori controllo, è quanto accade nella zona periferica di Castel di Lama, a ridosso della provinciale Mezzina. La strada comunale negli ultimi tempi è stata trasformata in un collegamento con la parte alta del paese, senza avere le minime condizioni di sicurezza. Assente completamente la segnaletica stradale, nonostante la richiesta dei residenti di apporre dei limiti di velocità. Alla richiesta è stato risposto che non ci sono finanziamenti. Mancano i parcheggi, tanto che le auto sono disseminate sulla strada, ma non scoraggiano chi transita a folle velocità. Le auto, a ridosso degli incroci e in mezzo al paese sfrecciano come missili. La strada è troppo stretta e ripida e nel centro di Cabbiano presenta delle parti decisamente pericolose. "Da mesi nessuno pulisce la strada – protestano alcuni residenti della zona – è inutile che si pubblichi l’allerta meteo, quando il problema sono le zanelle bloccate dall’accumulo di terra e detriti, che impediscono il drenaggio dell’acqua e aumentando il rischio di allagamenti. Tra l’altro all’altezza del bivio della Mezzina le canne hanno ormai invaso la carreggiata, ostruendo completamente la visibilità di chi da Offida imbocca per Cabbiano. Se dovesse succedere qualcosa di chi la responsabilità? Da tempo i cittadini invocano una segnaletica adeguata, visto che la strada è caratterizzata da una grande pendenza, stretta e senza illuminazione. Sono morti tantissimi animali – protestano – a causa della velocità, gatti e cani. Tutto questo è assurdo".

La situazione non migliora nello stralcio dell’ex Mezzina dove gli alberi di pioppo hanno bisogno di una potatura urgente, negli ultimi giorni il tratto di strada è stata invaso da fango. Inoltre l’accento va posto sui manufatti realizzati senza criterio, che hanno trasformato le aree in autentiche discariche, senza che nessuna dica nulla. La situazione è grave e i cittadini da tempo avanzano la richiesta di maggiore sicurezza. "Paghiamo le tasse – protestano i residenti – e non abbiamo nessun servizio. Chiediamo decoro, una parola che sembra alle amministrazioni pubbliche sconosciuta. Castel di Lama e le sue frazioni stanno vivendo un momento di forte difficoltà. Crescono l’insicurezza, lo spaccio, i bivacchi, le liti e le tensioni sociali".

Maria Grazia Lappa