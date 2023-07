"La strada San Rustico chiusa ormai da mesi Ora il sindaco spieghi"

La strada provinciale San Rustico, che collega Ripatransone con la provinciale Valtesino, è ancora chiusa, con enormi difficoltà per i cittadini. Ora i membri dell’opposizione – Giada Pierantozzi, Roberta Capocasa, Luca Iaconi e Luca Vitale – hanno scritto una lettera a tutti gli organi interessati: Provincia, Anas, prefetto, Regione e ministero delle infrastrutture. "Alcuni giorni fa è avvenuto l’ennesimo, grave incidente, con l’intervento dell’eliambulanza, in contrada Penne, strada secondaria utilizzata poiché la San Rustico è ancora chiusa, nonostante siano passati più di tre anni. Tutto tace, nessuno sa, nessuno ci informa. E allora cosa ci resta da fare? Non ci resta che scrivere, nella speranza che chi di dovere legga il nostro accorato appello. Chiediamo con urgenza una soluzione al problema, senza dover aspettare che succeda qualcosa di tragico, perché le nostre strade secondarie non possono sostituire la portata della viabilità che sostiene la strada San Rustico. I cittadini ci chiedono quando sarà riaperta e perché i lavori sono fermi da mesi. Lasciamo a sindaco e maggioranza il compito di rispondere".