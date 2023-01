La strada Transcollinare dedicata alle partigiane Mercedes ed Egidia

Ha un nome la via che corre dalla Transcollinare verso piazza della Libertà, nel cuore della frazione di Villa Sant’Antonio. Si è svolta ieri mattina, a Castel di Lama la cerimonia di intitolazione della via alle partigiane Mercedes Rizzoli ed Egidia Coccia. Un gesto per omaggiare la memoria di chi ha sacrificato la propria giovane vita per la libertà di tutti. Nella maggior parte dei casi le partigiane hanno fatto le staffette: portavano cibo, armi, riviste, materiali di propaganda rischiando la vita. Nonostante il loro impegno, c’è stato una specie di silenzio generale sulla Resistenza femminile. Castel di Lama ieri, orgogliosamente ha voluto ricordare le sue eroine, che hanno lasciato un profondo testimonianza del loro contributo umano. Un momento di riflessione anche sul ruolo delle donne, che nonostante il fondamentale contributo sono ancora oggi, purtroppo fortemente sottorappresentate nelle intitolazioni degli spazi pubblici e soprattutto nelle posizione che meritano. "Oggi – ha commentato il sindaco Bochicchio – è stata una intitolazione davvero coinvolgente soprattutto grazie ai racconti di Rita Forlini e Pietro Perini di Anpi, che hanno spiegato agli studenti presenti cosa significò essere partigiani". Il capogruppo di maggioranza Luca Cristofori ha aggiunto: "E’ stata una mia proposta che è stata subito accolta dalla Giunta. Il 25 aprile abbiamo annunciato l’intitolazione ed una volta svolte le pratiche istituzionali abbiamo dato seguito alla decisione. Abbiamo scelto questa via perché oltre ad essere un luogo centrale della città è frequentata da bambini e famiglie, fondamentale la riflessione delle partigiane che ci portano verso la libertà". Alla cerimonia era presente anche il Coro delle Ville, che ha omaggiato i presenti con commoventi canti. La targa con l’intitolazione è stata scoperta dai vigili urbani alla presenza tra gli altri dei sindaci Fanesi e Moreschini e di un nutrito gruppo di studenti.

Maria Grazia Lappa