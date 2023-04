La strage di Appignano Il ricordo dei 4 angeli "Dopo 16 anni il dolore non mi lascia respirare"

Era la sera del 23 aprile del 2007, quando la festa di San Giorgio, patrono di Appignano, si trasforma in una tragedia. In poco tempo la gioia fa spazio al terrore e infine ad un dolore, forte e lacerante, che a distanza di 16 anni non si è ancora sopito. Le luci della festa in paese non si erano spente, quando cinque ragazzi, pieni di entusiasmo, con un futuro davanti, decidono di andare a Castel di Lama, cittadina vicina, per prendere un gelato. A bordo dei loro motorini percorrono la buia provinciale Appignanese, diretti verso la Salaria, quando improvvisamente vennero travolti e uccisi. Un impatto devastante, poi le fiamme che divorano le loro vite e cancellano i loro sogni. Una strage. Alla guida del furgone Marco Amethovic. Dei cinque ragazzi quattro morirono, uno rimase ferito gravemente e venne ricoverato in ospedale.

L’investitore all’epoca dei fatti 22 enne era completamente ubriaco. Le vittime erano Eleonora Allevi, 19 anni, Davide Corradetti, 16 anni, Danilo Traini, 17 anni, Alex Luciani, 15 anni, che morì durante il trasporto all’ospedale Mazzoni. Per fortuna si salvò Leonardo Allevi, 16 anni, fratello di Eleonora, che rimase ferito gravemente. Ahmetovic venne arrestato, piantonato in ospedale perché durante l’incidente aveva riportato ferite. In Cassazione venne confermata la condanna a sei anni, sei mesi e 20 giorni di reclusione. Oggi è libero e si è rifatto una vita. Quattro giovani, una generazione cancellata, un lutto collettivo, se si pensa che tutto questo avviene in un paese di appena 2000 anime, che con il passare del tempo non è riuscito ad elaborare un lutto così grave, non si è riusciti più ad organizzare la festa del patrono, non si è riusciti a tornare alla normalità. Sedici anni dopo, il diario di quel calvario è ancora aperto, in ogni casa, in ogni cuore.

"Da quella terribile notte tutto è finito – racconta Timoteo Luciani, papà di Alex –. È finita la vita. Fa male il pensiero che Alex non tornerà più a casa, che non potrò più abbracciarlo, che non potrà più fare niente. Mio figlio si era appena affacciato alla vita e aveva un futuro tutto da scrivere. Il dolore nel mio cuore è forte come in quel giorno, non mi fa respirare. Lì si è fermato tutto. Lì è cominciata la tragedia. Che non è ancora finita. E non finirà mai. Ogni sera prima di addormentarmi il mio pensiero è per lui, per il suo immenso sorriso, durante la giornata cerco di non pensarci, mi impegno in mille cose, ma poi arriva la sera e la mia armatura si riempie di crepe. Ogni volta che penso a lui mi manca il respiro". Sedici anni sono tanti, alcuni volti del dolore sono scomparsi, il papà di Danilo, la nonna di Eleonora, sono morti, inghiottiti dal tempo, ma il dolore per chi è rimasto è immutato. Oggi ad Appignano per ricordare i quattro angeli verrà celebrata una messa, alle 17, in omaggio di Eleonora, Alex, Davide e Danilo. Una generazione cancellata per sempre, un segno profondo e doloroso che ancora Appignano porta inferto nel suo cuore e nella sua memoria.

Maria Grazia Lappa