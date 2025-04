La strage di Appignano: "Persa una generazione, 18 anni dopo fa tanto male"

Sono trascorsi 18 anni dalla strage di Appignano del Tronto. Mercoledì sera, dopo la processione per il Patrono, San Giorgio si è tenuta la messa in suffragio dei quattro angeli. "Il tempo – racconta Luigi Corradetti, il papà di Davide – non è passato, il ricordo è vivo nei nostri cuori, ogni giorno. Il tempo allevia, ma non guarisce il dolore". Corradetti è il genitore di Davide, uno dei quattro angeli di Appignano del Tronto che ha subìto il dolore più grande che un essere umano possa subire: quello di sopravvivere a un figlio. La festa del patrono ad Appignano del Tronto non è più la stessa, è segnata per sempre da quella tragedia che è rimasta indelebile nel cuore di tutti. Era la sera del 23 aprile del 2007, quando quattro giovani furono travolti e uccisi. Una strage. Alla guida del furgone, che investì i motorini c’era Marco Amethovic. Cinque i ragazzi travolti: quattro morirono, uno rimase ferito gravemente. La tragedia avvenne lungo la strada provinciale che collega Appignano alla Salaria. I ragazzi erano diretti a Castel di Lama per un gelato. L’investitore all’epoca dei fatti 22 enne era completamente ubriaco. Le vittime furono: Eleonora Allevi, 19 anni, Davide Corradetti, 16 anni, Danilo Traini, 17 anni, Alex Luciani, 15 anni. Ahmetovic venne arrestato, in Cassazione venne confermata la condanna a sei anni, sei mesi e 20 giorni di reclusione. Oggi è libero e si è rifatto una vita. Ahmetovic viveva in un accampamento, 50 persone da tempo al centro di roventi polemiche.

Corradetti, sono trascorsi 18 anni dalla strage, cosa prova?

"La perdita di un figlio è un dolore grande, che dura per tutta la vita, dalla rabbia e l’indignazione sono passato ad una profonda sensazione di vuoto, una mancanza che non potrà in nessun modo essere colmata. Niente e nessuno potrà mai sostituire Davide".

Un fatto che ha segnato un’intera comunità.

"Ad Appignano del Tronto è stata cancellata una generazione. Nel giro di un istante tutto cambia, ti viene tolto tutto, anche il fiato. Si convive con quel dolore, che non ci abbandona mai".

Cosa le fa più male?

"La vicenda. E’ inaccettabile perdere un figlio così. Lo penso insistentemente, quando vedo i suoi amici, cerco di immaginare cosa sarebbe diventato, un papà, chissà".

Maria Grazia Lappa