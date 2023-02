La strage in A14 scuote il Governo Salvini: subito tavolo con Autostrade

La terribile strage consumatosi sabato sull’autostrada A14 all’interno della galleria ’Castello’ di Grottammare ha scosso anche il Palazzo. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, in una nota, ha annunciato un tavolo di coordinamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per coinvolgere i presidenti di Abruzzo e Marche, Autostrada per l’Italia, i Prefetti delle province interessate e Anas. Incontro che ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza dell’arteria e conciliare circolazione e lavori. Questo è quello cui sta lavorando il titolare del Ministero e vice premier Salvini dopo le vittime registrate sabato e dopo le denunce degli amministratori locali. La società Autostrade per l’Italia ha subito confermato la piena disponibilità a portare avanti un confronto costruttivo con le Istituzioni per individuare le migliori soluzioni per il territorio che possano conciliarsi con l’inderogabile necessità di portare avanti l’ammodernamento delle infrastrutture del Paese.

Sulla tragedia che si è consumata nella galleria di Grottammare è tornato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli: "Chiederemo ad Aspi di interrompere i cantieri fino a quando non saranno in condizione di restituirli in sicurezza". Dura presa di posizione anche della segreteria della Filt Cgil Marche, sindacato autotrasportatori. "In attesa delle verifiche sull’accaduto – affermano i vertici del sindacato – dobbiamo ancora una volta fare un annuncio tragico come quello accaduto, nello stesso giorno di sabato, ad un autista di mezzi pesanti durante il lavoro. A Grottammare è stata sterminata una famiglia composta da 4 persone, di cui tre hanno lasciato la vita sulla strada. Crediamo che se è vero che i lavoratori debbano essere messi nelle condizioni di sapere percepire il rischio, lo è altresì il concetto che la organizzazione del lavoro non può essere approssimativa, ma improntata alla sicurezza. Purtroppo l’ennesimo incidente stradale ha disatteso nuovamente tutti i buoni propositi. Da troppo tempo la nostra organizzazione sindacale di categoria denuncia la vera e propria emergenza sicurezza, non solo dei camionisti sulle strade italiane, ma anche della cittadinanza. Nello stesso tempo il Governo anziché investire sulla Sicurezza stradale, indebolisce le leggi oggi presenti nel nostro Paese. La Filt Cgil Marche chiede alle autorità competenti che vengano aumentati i controlli sulla strada, sul rispetto delle ore di guida e di riposo. Non è una società civile quella che ha perso il senso del valore della vita e che passivamente si adatta a registrare la cronaca delle morti ’bianche’. Lo sdegno non può essere di facciata e durare per il solo tempo imposto dalle circostanze. Continueremo ad essere molto vigili sulla questione della sicurezza".

Marcello Iezzi