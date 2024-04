"La strage sulle strade va fermata subito"

Auto dei carabinieri centrata da un Suv sbucato dal nulla nel Salernitano: due militari morti e un terzo in prognosi riservata. La notizia arriva dirompente in tutte le case e suscita indignazione e rabbia, soprattutto ad Appignano del Tronto, dove questa storia ricorda la strage dei quattro ragazzi travolti e uccisi da un rom ubriaco. La notizia che la donna che ha provocato l’incidente era positiva ad alcol e droga riapre ad Appignano del Tronto ferite mai rimarginate. Abbiamo ascoltato Luigi Corradetti, il papà di Davide. Era il 22 aprile del 2007 quando un rom ubriaco di 22 anni, Marco Ahmetovic, travolse con il suo furgone e uccise Eleonora Allevi, 19 anni, Davide Corradetti 16 anni, Danilo Traini, 17 anni e Alex Luciani, 15 anni. I ragazzi viaggiavano sugli scooter lungo la strada provinciale Appignanese, quando il furgone invase la corsia opposta scontrandosi frontalmente con i motorini.

Sono passati 17 anni dalla strage, da quel terribile giorno, eppure nonostante l’introduzione dell’omicidio stradale, la situazione sembra immutata.

Davanti alla morte di questi due giovani carabinieri travolti e uccisi dal suv, alla cui guida c’era una persona che aveva fatto uso di alcool e droga, qual è il suo stato d’animo?

"Rabbia, solo rabbia. E’ cambiato tutto per non cambiare nulla. In questo paese c’è un forte senso di impunità, che sta determinando gravissimi danni. Quanto vale una vita? Quanto credete rimarrà in carcere questa persona? La pena è per i famigliari, per loro inizia ora il lungo calvario, che durerà per sempre e cambierà la vita di tutti. Il mio pensiero, la mia vicinanza è per loro, che hanno aperto ad una storia di dolore senza fine".

Cosa si può fare?

"Non si possono più tollerare questi comportamenti. Quello a cui stiamo assistendo è una strage di innocenti senza senso e che deve essere fermata, dobbiamo scuotere le coscienze, si deve intervenire non ci si può abituare a questo. Chi guida in stato di ebrezza sa che può uccidere, quindi a loro va ritirata la patente, per sempre, a vita. Chi sbaglia deve essere punito, è l’unico deterrente".

Avete lottato e ottenuto che l’omicidio stradale diventasse reato?

"Sì, ma la gente continua a guidare ubriaca, per la morte di queste due giovani vite provo la stessa pena, lo stesso dolore che per i nostri figli. Un dolore straziante".

Lei è un ex carabiniere, la morte dei colleghi fa male?

"Tanto, quegli alamari sono importanti, sono cuciti nella nostra anima, nel nostro cuore. Si è carabinieri per sempre. Omicidio stradale, stretta sul codice della strada, ma niente sembra cambiare. I nostri figli, i giovani carabinieri avevano una vita davanti, tutto da costruire, non c’è più nulla, solo il nostro dolore". Maria Grazia Lappa