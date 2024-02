La straordinaria Jane Goodall. La sua vita diventa un film

Una vita che ha segnato il destino di tante giovani ricercatrici che ispirate dalla sua storia hanno deciso di difendere il pianeta e le sue meravigliose forme di vita. Nell’ambito della rassegna di Blow Up sulle intelligenze artificiali, domani sera alle 21,15 nell’Ospitale delle associazioni sarà proiettato il docufilm ’Jane’ di Brett Morgen, incentrato sulla figura della grande primatologa Jane Goodall che condusse uno straordinario lavoro di ricerca con gli scimpanzé nel parco nazionale del Gombe Stream in Tanzania. Il National Geographic mandò un cameraman, Hugo van Lawick, a documentare il suo lavoro realizzando così 140 ore di filmati in 16mm, archiviati e mai resi pubblici, su una donna che, a partire dagli anni ’60, quando era giovane ed inesperta, con le sue ricerche sugli scimpanzé ha sfidato il pensiero scientifico dominante di quei tempi, rivoluzionando la nostra comprensione del mondo naturale. A distanza di tanti anni il regista Brett Morgen ha recuperato quel materiale e lo ha riportato alla luce dando vita a questo fantastico film.

Un modo diverso per vivere il rapporto con il nostro pianeta e in particolare quello con

il comportamento degli animali. L’ingresso in sala è gratuito per i possessori della tessera

Fic .