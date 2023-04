La sua auto si sfrena e lo travolge: gravissima

Sono molto gravi le condizioni di una donna rimasta coinvolta in un incidente stradale che peer certi versi ha dell’incredibile. Il sinistro si è verificato a Valle Fiorana, all’altezza della pizzeria delle Valli. La donna era alla guida della sua auto quando, dopo aver parcheggiato, è sceso. Non è chiaro se non aveva messo il freno a mano o innestato quanto meno una marcia; fatto sta che, parcheggiato in un pezzo di strada in discesa, il mezzo si è messo in movimento da solo travolgendo la sventurata autista che è rimasta gravemente ferita. Soccorsa da alcune persone presenti che hanno anche dato l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118 di Ascoli che hanno preso in cura la paziente verificando un brutto schiacciamento del torace e dell’addome. Una situazione di massima gravità per sui è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata nella piazzola a Pennile di Sotto dove in ambulanza è stato nel frattempo trasferito la donna ferita. Il mezzo di soccorso aereo è quindi di nuovo decollato in direzione dell’aeroporto regionale di Torrette ad Ancona dove la persona ferita è stata presa in carico dagli specialisti del Trauma Center.