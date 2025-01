La sua casa occupata abusivamente, oggi udienza in tribunale

La vicenda della casa di campagna occupata abusivamente da una donna abruzzese che si troverebbe agli obblighi di dimora nel suo paese d’origine, si arricchisce di nuovi colpi di scena. Come evidenziato dal programma ‘Fuori dal coro’ di Mario Giordano, che per la terza volta è tornato con la sua troupe a Ripatransone per un altro capitolo della rubrica ‘Ladri di case’, l’abitazione resta sigillata e questa volta occupata abusivamente da Zar, un cane doberman di due anni che nella casa ha seminato la distruzione. Dalle immagini mostrate nella trasmissione di mercoledì scorso si è vista la donna, (che dovrebbe stare agli obblighi di dimora in provincia di Teramo), rientrare nell’abitazione occupata abusivamente, verso l’una e mezzo di notte e scappare di corsa verso le sette del mattino. Lasciato solo in casa, il cane è riuscito a fuggire nelle campagne circostanti e ieri mattina è stato catturato dall’accalappia cani e portato in un rifugio, perché sembra che non sia stato regolarizzato con il micro chip registrato in un’altra regione. Oggi la prima udienza percercare di restituire l’abitazione alla proprietaria Simona Vagnoni che in quella casa ha la residenza e dove non riesce a tornare dal 2023.