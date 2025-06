La sua casa svaligiata mentre è in ospedale

Castel di Lama, gli svaligiano la casa mentre si trova ricoverata in ospedale. Amara sorpresa per una donna che mentre era in ospedale gli è stata svaligiata la casa. I ladri sono entrati in azione, nella frazione di Piattoni, nella notte tra venerdì e sabato. Hanno agito con il favore delle tenebre. Da una prima ricostruzione sembra che i topi di appartamento si siano introdotti all’interno dell’abitazione forzando una finestra, una volta all’interno hanno rovistato dappertutto alla ricerca di oro e di denaro. Nessuno dalle case vicine si è accorto di quanto stava accadendo, quindi indisturbati hanno portato a termine il loro lavoro. Hanno aperto armadi, svuotato cassetti, hanno messo a soqquadro l’intero appartamento. Non si esclude che all’interno siano entrate più persone e che una terza abbia fatto da palo. Non si esclude neanche che ci possa essere un basista, chi poteva sapere che la donna era in ospedale? L’allarme è stato lanciato all’indomani, quando alcune persone passando si sono accorti che la porta era aperte e sapendo che la donna era in ospedale hanno lanciato l’allarme. Subito sono stati informati anche i carabinieri che sono intervenuti sul luogo per un sopralluogo, dando inizio alle indagini. Nella casa una devastazione completa, che probabilmente malfattori hanno preparato a tavolino. Il valore della refurtiva è ancora tutto da quantificare. Intanto a Castel di Lama torna la paura dei ladri, la vicenda ha scosso profondamente la piccola comunità Piattoni. I furti in appartamento a Castel di Lama stanno diventando una vera emergenza sempre più frequenti e i cittadini hanno paura. Intanto in molti esasperati hanno deciso di alzare la guardia e di organizzarsi tramite social.

Maria Grazia Lappa