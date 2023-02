La suggestiva sfilata dei moccoli chiude la festa di Castignano

La suggestiva sfilata dei moccoli, ieri sera, ha caratterizzato la conclusione del Carnevale storico di Castignano. Un’edizione, questa del 2023, che ha richiamato nel piccolo borgo piceno centinaia di visitatori provenienti da ogni parte del territorio. "A tre anni dall’ultima volta, c’era tanta voglia di ritrovarci insieme e di festeggiare – ha commentato il sindaco Fabio Polini -. Ringrazio la Pro Loco per aver organizzato i vari appuntamenti e tutti coloro che hanno partecipato alle numerose iniziative di questo Carnevale. Abbiamo rispettato la tradizione ed è stato bello vedere tante famiglie sorridere e divertirsi nelle vie e nelle piazze del paese". La giornata di ieri è stata contraddistinta da diversi momenti, tutti molto apprezzati. A cominciare dalla sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati lungo Borgo Garibaldi. Intorno alle 18, poi, ci si è spostati in piazza Umberto I dove la musica della banda del paese e dei dj ha intrattenuto tutti i presenti, trepidanti d’attesa per lo scoccare delle 19 in punto. A quell’ora, infatti, si è ripetuto il magico spettacolo che a Castignano da secoli viene gelosamente tramandato e orgogliosamente riproposto. Un rito molto antico, difficilissimo da datare. Allo spegnersi dell’illuminazione pubblica, infatti, migliaia di lampioncini colorati si sono accesi, i cosiddetti moccoli, e ha preso il via la secolare sfilata illuminata da queste lanterne artigianali. Il corteo si è snodato in gran parte del borgo e ha concluso la sua marcia in piazza San Pietro, dove si è svolto il falò conclusivo. La serata, poi, è proseguita fino a notte fonda grazie al veglione di chiusura del Carnevale castignanese andato in scena nella struttura di contrada Galvoni.

Matteo Porfiri