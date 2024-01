La svolta ambientale. Parte il progetto sui Sibillini: "Combustibile rinnovabile"

I Monti Sibillini sono e saranno sempre più una doppia risorsa in tema ambientale e in tema economico. Saranno pronte ad entrare in funzione entro il corrente anno le piattaforme tecnologiche per la produzione di pellet e carbone vegetale di qualità in filiera corta. La prima piattaforma verrà realizzata nel territorio maceratese dell’Unione Montana Monti Azzurri. La seconda vedrà la luce nel territorio ascolano dell’Unione Montana Tronto-Valfluvione. Nella parte maceratese sarà operativa grazie alla filiera realizzata tra le aziende Saf – Monti Azzurri, Groupen Srl, Linea Verde – Società cooperativa Agricolo Forestale. Nella parte ascolana invece lavoreranno di concerto le imprese Cimmini, Società Agricolo Forestale – Tronto, Hydroswiss – Sa. Le due piattaforme sono finanziate con fondi aree sisma Pnrr, all’interno del progetto ’NextAppennino’. L’obiettivo di questo progetto, partito nel 2022 grazie alla collaborazione tra Agrisviluppo srl, in particolare nella persona di Luigi Masnari, e le aziende lombarde Groupen srl e Agrimeccanica srl, sarà quello di produrre un combustibile rinnovabile, a zero emissioni di CO2, e un sequestratore di CO2 dai mille usi, con un unico e innovativo impianto che, dalle biomasse legnose, risponde alla produzione di energia da fonti rinnovabili, all’economia circolare, alla sostenibilità ambientale, alla riduzione delle emissioni di CO2, per un modello di economia sostenibile che contribuisce localmente al dispiegarsi di un territorio ’Carbon Free’.

Il progetto mira ad estrarre, in modo sostenibile, energia rinnovabile dalle biomasse legnose là dove sono presenti, con produzione di pellet e carbone vegetale a km 0. Come si procederà? Con insediamento degli impianti in aree e territori dove è reperibile il legname da boschi e foreste, entro un raggio di 75 chilometri dal sito produttivo; produzione di pellet di qualità dai tronchi con certificazione En plus A1; certificazione dei boschi utilizzati per il reperimento del legname entro pochi anni; riuso di ramaglie e potature da boschi e da giardini pubblici e privati, in piena economia circolare, per la produzione di carbone vegetale, da utilizzare in primis quale ammendante per una agricoltura sostenibile. Agrisviluppo srl, che ha sede a Tolentino, da due anni si stava occupando del progetto, con azioni di divulgazione, messa in rete di soggetti pubblici e privati. Determinante è stato l’apporto del presidente Gianpiero Feliciotti che da subito ha visto in questo progetto un’opportunità concreta di valorizzazione delle risorse boschive del territorio e che potrebbe essere solo il primo passo verso la riscoperta dell’economia del bosco. Si sono spesi anche Guido Castelli (foto), Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione delle aree terremotate e l’Università di Camerino, determinante nella fase di definizione del progetto ’Appennino Marchigiano’.

Adolfo Leoni