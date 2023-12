La svolta green del mercato ittico

Il mercato ittico all’ingrosso di San Benedetto sempre più green. Sulla scia del compattatore per le cassette di polistirolo, ieri è stata inaugurata l’isola ecologica per il riciclaggio di carta, cartone e tetrapak nei cassonetti blu; plastica e metalli nel cassonetto giallo; vetro nei cassonetti verdi e secco non riciclabile e rifiuti indifferenziati nei cassonetti nero-verde. Le cassette di polistirolo vanno accatastate correttamente e poi passate nel compattatore. All’inaugurazione, oltre al sindaco Antonio Spazzafumo, sono intervenuti l’assessore al porto e commercio Laura Camaioni, l’amministratore di Picenambiente Rolando Rosetti, l’amministratore Leonardo Collina, la direttrice del mercato ittico Manuelita Leli e il consigliere comunale della Lega Lorenzo Marinangeli, tra i promotori del riciclaggio delle cassette di polistirolo, cosa che avviene in pochissimi porti della penisola. "Un progetto partito con l’acquisto del compattatore e che va avanti con l’isola ecologica che raccoglierà tutti i rifiuti del mercato Ittico – afferma l’assessore Camaioni – Un progetto che si avvale della collaborazione della cooperativa San Pietro, Picenambiente, mercato ittico e grazie al consigliere Marinageli per il compattatore. E’ un discorso di economia circolare che continuerà dopo la sistemazione dell’impianto di captazione all’interno del mercato ittico, l’isola ecologica sarà spostata verso l’ingresso che da sulla banchina Malfizia. Vi è stato un grande impegno e un ottimo lavoro di squadra".

Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Picenambiente Rosetti: "Finalmente da oggi mettiamo in atto un progetto su cui abbiamo lavorato da tempo unitamente a maggioranza, minoranza e mercato ittico. Un passo importante nel campo della differenziata più avanzata all’interno del mercato. Sono stati tolti i due grossi contenitori ’scarrabili’ che oltre a raccogliere le cassette di polistirolo erano diventati ricettacolo di immondizia di vario genere. Da oggi è iniziato un nuovo percorso per la raccolta differenziata all’interno del mercato ittico". "Con questa isola ecologica il concetto di economia circolare viene applicato ad un settore economico fondamentale e storico per San Benedetto, quello della pesca – ha affermato il sindaco Spazzafumo – Se ci sarà la collaborazione degli operatori del mercato ittico, e sono sicuro che ci sarà, riusciremo non solo ad evitare la dispersione nell’ambiente dei materiali di scarto del ciclo di lavorazione del pesce ma il polistirolo, opportunamente trattato, tornerà a nuova vita ricominciando daccapo a svolgere la sua funzione di contenitore".

