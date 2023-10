La svolta green. Il sindaco Fioravanti:: "Carbon e biodigestore, transizione ecologica"

Sindaco, Marco Fioravanti da dove nasce l’idea del suo libro ‘Noi siamo l’ambiente’?

"Tutto è nato un anno fa perché, attraverso la mia esperienza di sindaco, ho potuto prendere coscienza di quanto fosse importante una consapevolezza maggiore da parte del singolo individuo per arrivare a generare una transizione ecologica che si fondi sul contributo attivo dei cittadini".

Cosa intende esprimere con la sua opera?

"Ho pensato che si poteva generare una visione culturale nuova all’interno del nostro territorio, il quale costituisce l’ambiente in cui viviamo. E questo cercando di sensibilizzare la cittadinanza ad una migliore conservazione della natura, degli spazi verdi e dei luoghi che ci circondano".

Qual è stato il percorso affrontato, ad oggi, dall’amministrazione sul tema green?

"Fin dal mio insediamento è stato fatto un lavoro volto a lasciare un’impronta importante. Abbiamo pensato allo sviluppo di progetti green che, oltre ad un miglioramento dell’ambiente, potessero fornire anche la possibilità di uno sviluppo economico. Nel processo di tutela ambientale abbiamo istituito un assessorato alla qualità della vita e poi si è cercato di lavorare in modo trasversale".

Di recente c’è stata l’attesa svolta sul discorso ex Carbon. E non solo...

"Abbiamo appena sbloccato il discorso legato alla bonifica dell’area che in futuro potrà diventare un centro nevralgico per raggiungere un equilibrio tra sviluppo economico e valorizzazione del verde. Un altro aspetto rilevante poi è quello del biogestore. Se l’umido, anziché gettarlo, lo trasformiamo attraverso un’apposita lavorazione, possiamo riuscire a generare energia e anche nuovi posti di lavoro. Questo darà benefici sotto vari punti di vista: riducendo i rifiuti, producendo risorse e diminuendo le emissioni di Co2. La transizione è possibile solo dove si genera lavoro".

Oltre a ciò l’impegno resta vivo anche sulla riqualificazione e sullo sviluppo di altri progetti. Come si sta procedendo?

"Sono state potenziate anche le piste ciclabili e abbiamo abbracciato il progetto di un biciplan con lo sviluppo di un collegamento che va dalla montagna al mare. A ciò va aggiunto il parco avventura di Colle San Marco. Per valorizzare la natura è necessario portare lì la vita e favorire la frequentazione di questi luoghi. E questo poteva essere possibile soltanto investendo su attività attrattive ed esclusive".

La città, sotto alcuni aspetti, sta già beneficiando del contributo dei cittadini. Questo che vantaggio sta portando?

"Tutto il discorso green non può prescindere dal contributo dei singoli individui e delle imprese. Ad esempio l’iniziativa ‘adotta un’aiuola’ non ha prodotto risultati soltanto in termini economici, ma ha avuto valenza soprattutto per quanto riguarda la partecipazione. Abbiamo avuto 45 adesioni e questo ha permesso di ridurre del 30% i costi affrontati dal comune per la manutenzione di parchi e giardini".

Qual è il messaggio che intende lanciare?

"Voglio rivolgermi ai cittadini ascolani, e non solo a loro, dicendo che l’ambiente siamo noi. È necessaria una stretta sinergia tra natura, ambiente e l’essere umano che deve sapersi adattare ai cambiamenti climatici. L’obiettivo è raggiungere un cambio culturale. Se tutti siamo disposti a fare un piccolo passo indietro e modificare le nostre abitudini poi riusciremo a farne dieci in avanti grazie alla transizione ecologica e allo sviluppo di un nuovo modello economico che metta l’uomo al centro. Tutti insieme possiamo salvare il pianeta".

Massimiliano Mariotti