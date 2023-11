’La tana del coniglio’. Uno show di burlesque per solidarietà

‘La Tana del Coniglio’, conto alla rovescia per lo scintillante show burlesque di beneficenza: lo spettacolo organizzato dalla performer Veruska Puff in collaborazione con l’associazione ‘Sul Filo di un Sogno’ e patrocinato dal comune sambenedettese, andrà in scena al teatro Concordia sabato 18 novembre alle 21. Lo show di beneficenza, in favore delle associazioni a difesa dei conigli ‘Amiconiglio’, ‘La Voce dei Conigli’, ‘Mondo Carota’ e ‘Pit Stop Bunny’ è stato presentato nella serata del 9 novembre al Museo delle Barbie di Ripatransone. "Si tratta di un vero e proprio varietà, in cui il passato farà capolino nel presente a ritmo sostenuto per divertire, coinvolgere e lasciar fantasticare lo spettatore – anticipa l’ideatrice Veruska Puff – Lo scorso anno si è rivelato un grande successo, con un pubblico prettamente sambenedettese e delle zone limitrofe. Quest’anno, i biglietti sono stati acquistati da ogni parte d’Italia, ci aspettiamo quindi un pubblico molto ampio e variegato, tanto che i biglietti sono già quasi sold out". La serata sarà presentata dalla performer burlesque e PinUp Dizzy Dishes, che racconta il suo primo approccio a questo show: "L’anno scorso la mia amica Lady BB fu chiamata a performare alla prima edizione de ‘La Tana Del Coniglio’ e io decisi di prendere il treno per andare a vederla. A distanza di un anno, eccomi qui per il mio primo mega show in veste di presentatrice. Questo sarà per me un buon banco di prova in vista del 6 aprile 2024, data in cui si svolgerà l’Udin Burlesque Festival, dove sarò stage manager". Ad affiancare Dizzy Dishes nella conduzione sarà il duo ‘Il Narrante’ composto da Gianmarco Scacchia e Riccardo Mancini. In scena si alterneranno le performance di Veruska Puff, Crazy Cat e del boylesque Azzurro Fumo. Ospite anche l’artista Damiano Massaccesi, dell’agenzia ‘Spettacoli Eventi’ di Joel Giustozzi.