La tassa sullo zucchero: "Il Governo ci ripensi"

Preoccupa la Sugar Tax, la nuova imposta la cui entrata in vigore è prevista fra quattro mesi e che aumenta del 28% medio la fiscalità su un litro di bibite quali chinotto, cedrata, gassosa, aranciate, cola, aperitivi analcolici, etc – sia nella versione con zucchero che nelle altre – è prevista in vigore tra meno di quattro mesi. Per evitare ulteriori incertezze, in un momento caratterizzato da costi energetici alle stelle, aumenti di materie prime, possibili dazi, il Governo si era impegnato ad intervenire ad inizio 2025 su questa nuova imposta, come chiarito in un ordine del giorno accolto durante la Manovra 2025. Assobibe, l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese che producono e vendono bevande analcoliche in Italia, attende proprio in questi giorni la decisione del Governo sugli emendamenti presentati da Forza Italia e Lega per uno slittamento dell’entrata in vigore della Sugar Tax. Il problema riguarda anche una ditta ascolana che fa parte di Assobibe, Bibite Paoletti.

"Produciamo bibite da oltre cento anni. Siamo alla quarta generazione. In cento anni – commenta l’amministratore delegato Pierluigi Paoletti – ne abbiamo viste di ogni: guerre, grandi crisi economiche, cambiamenti strutturali del settore. Credo però che sia la prima volta che ci troviamo di fronte ad un ostacolo che deriva da una legge insensata, che non porta benefici e/o vantaggi a nessuno e che rischia di danneggiare gravemente sia le piccole che le grandi aziende del nostro settore".

Il presidente di Assobibe Giangiacomo Pierini evidenzia che "l’intera filiera agroalimentare, dalle fasi agricole alla produzione, fino alla distribuzione e vendita, unitamente a Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, hanno destinato nei mesi scorsi un appello urgente per evitare una nuova gabella che danneggia le imprese e i lavoratori con evidenti ricadute negative anche sulle comunità locali. La risposta dei rappresentanti del Governo alle imprese, e del Mef in particolare – prosegue Pierini – è stata di attendere febbraio. Ora sembra che lo stesso dicastero abbia sollevato perplessità sui tempi". Le imprese hanno invece bisogno di segnali chiari e coerenti, anche per poter programmare attività e non bloccare investimenti nel Paese. "Chiediamo alla presidente del Consiglio di facilitare una politica industriale che rassicuri le imprese che producono valore economico e sociale, anziché penalizzarle" chiosa Paoletti.

P. Erc.