La tela di Nicola Antonio Monti torna a casa

"L’idea che vogliamo far passare è che l’intero San Filippo e Giacomo, che comprende la cripta di Sant’Ugo con i suoi straordinari ed unici affreschi, è un complesso monumentale e costituisce un museo per le tante opere che custodisce, cui abbiamo aggiunto una piccola superficie espositiva con opere che valorizzano ulteriormente quel complesso" così Luca Craia (Arkeo Club) uno dei principali promotori del Museo parrocchiale che, presenti autorità civili, religiose e militari, si inaugura stamattina (ore 10,30) insieme alla riposizione della tela di Nicola Antonio Monti, che si aggiunge a quella di Filippo Ricci, custodite nella Prioria e restaurate grazie ad Arkeo (che ha curato la progettazione di questi e altri interventi), Fondazione Carifermo, Inner Wheel e Amici della Musica. "Le due tele, con la Cripta di Sant’Ugo, il dipinto della scuola del Barocci e le altre opere della Prioria, abbiamo un’offerta culturale interessante che è un ottimo motivo per venire a Montegranaro". Insieme ad Arkeo, l’altra protagonista dell’operazione è la parrocchia, con don Andrea Bezzini che ha voluto dare un seguito a un progetto avviato con don Umberto Leonori e proseguito con don Sandro Salvucci.