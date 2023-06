’La tempesta’ di William Shakespeare questa sera alle 21 al Centro Pacetti

Il Centro Pacetti di Centobuchi stasera, alle 21, ospiterà lo spettacolo ’La tempesta’ di William Shakespeare. Si tratta del saggio finale del corso di teatro organizzato per giovani e adulti da ’La Casa di Asterione’, con il sostegno e il patrocinio del comune di Monteprandone, e tenuto dall’attore e regista Marco Santamaria. Sul palco: Sergio Storoni, Mariagrazia Gabrielli, Nicol Mignini, Chiara Spinozzi, Iris Pepic, Roberto Capriotti, Renato Almonti, Norma Caioni, Leonardo Neroni, Annalista Coccia, Katiuscia Cava e Matteo Piermanni. Aiuto regia e sceneggiatura di Sergio Storoni, ingresso gratuito. ’La tempesta’ è una commedia in cui si mescolano realtà e magia. Per la messa in scena, il testo originale è stato riadattato in base ad esigenze del gruppo e scelte registiche. L’opera è ambientata in un mondo ideale e soprannaturale che domina su quello reale. I personaggi si dividono tra questi due mondi.