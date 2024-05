La tensione sindacale. Ykk Mediterraneo, sciopero:: "Mancati accordi e pressioni"

I sindacati Fiom-Cgil, Uilm-Uil e Cobas hanno indetto uno sciopero alla Ykk Mediterraneo SpA di Ascoli. La decisione è stata assunta da parte dei rappresentanti dei lavoratori, si legge in una nota sindacale, "a seguito dell’incontro per l’esame congiunto della richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria conclusosi con un mancato accordo – come si legge in una nota –; ai successivi metodi di gestione della cassa integrazione da parte della direzione aziendale supportati da un comunicato che mistifica quando avvenuto al tavolo della trattativa; delle pressioni esercitate nell’ultimo periodo verso le lavoratrici e i lavoratori; del rinvio da parte aziendale, a data da destinarsi, dell’incontro di approfondimento sugli indici del premio di risultato, richiesto dalle rappresentanze sindacali unitarie e programmato in data 9 maggio 2024".

Le associazioni sindacali hanno proclamato lo sciopero di "un ora previsto per domani mercoledì 29 maggio dalle 13 alle 15 con una manifestazione e con un incontro con i giornalisti fuori dai cancelli della fabbrica". La Ykk Mediterraneo SpA produce da anni nella zona industriale di Ascoli cerniere lampo. La Ykk è l’acronimo di Yoshida Kogyo KabushikiKaisha (Yoshida Società per Azioni Industriale), società fondata a Tokyo il 1° gennaio 1934 ad opera di Tadao Yoshida.

Sin dalla fondazione, Ykk ha costantemente fissato gli standard del settore per qualità, servizio, valore e innovazione nella produzione di sistemi da chiusura. Con sistemi di produzione e fornitura integrati la Ykk opera in 72 paesi e regioni in tutto il mondo.

Vittorio Bellagamba