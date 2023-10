La tenuta Cocci Grifoni festeggia 90 vendemmie

E’ stato davvero molto interessante l’evento organizzato dalla Tenuta Cocci Grifoni al Caffè Meletti per festeggiare le 90 vendemmie. Invece della solita festa a base di brindisi con le eccellenze dell’azienda vitivinicola di San Savino di Ripatransone, Marilena Cocci Grifoni, la mamma Diana, le figlie Marta e Camilla e l’infaticabile Master Sommelier Valeria Cesari, hanno organizzato un convegno sui vini Piceni. "Il vino oggi dopo 90 vendemmie: Pecorino e Rosso Piceno Superiore. Storie di audacia e bellezza". Questo il titolo dell’evento nato proprio per omaggiare le 90 vendemmie della Tenuta Cocci Grifoni e per porre l’accento sull’impegno costante e meticoloso della Cantina Picena nella salvaguardia del grande patrimonio e della vocazione viticola e vitivinicola della terra in cui opera. Per l’occasione, la Tenuta Cocci Grifoni ha avuto come relatore d’eccezione il professor Attilio Scienza, esperto internazionale di viticoltura e tra i massimi esponenti del mondo vitivinicolo italiano. A dialogare con lui e a coordinare la tavola rotonda è stata Stefania Vinciguerra, Caporedattrice di DoctorWine. Alla presenza di produttori ed enologi di diverse aziende vitivinicole picene e abruzzesi, sono intervenuti anche alcuni alunni dell’Istituto Tecnico Agrario ‘Celso Ulpiani’ con la dirigente Rosanna Moretti. Hanno portato i loro saluti il nuovo enologo della Cantina Cocci Grifoni, Nicola Biasi, e il presidente del Consorzio Vini Piceni Giorgio Savini. Emozionata la signora Diana, mamma di Marilena Cocci Grifoni e moglie di Guido conosciutissimo tra Marche e Abruzzo, in quanto artefice della riscoperta del Pecorino negli anni ’80. "La Tenuta Cocci Grifoni – ha dichiarato emozionata la signora Diana – è stata fondata da Vincenzo Cocci Grifoni negli anni ’30. Vincenzo era il nonno di mio marito Guido e l’azienda ha da sempre costellato la propria storia con sfide innovative, mantenendo però le radici ben salde sulle tradizioni di famiglia. E oggi, che l’azienda è animata da mia figlia Marilena, dalle mie nipoti Marta e Camilla e da personale esperto, le sfide continuano".

Valerio Rosa