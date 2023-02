La Tenuta Cocci Grifoni premiata a ’Wine in Venice’

Le Marche in rosa al ’Wine in Venice’. Sono state infatti due donne, le giovanissime sorelle Marta e Camilla Capriotti Cocci Grifoni, ad aver partecipato al prestigioso evento dedicato al vino, e a ritirare, come unica Cantina delle Marche, un importante riconoscimento, per l’impegno della Tenuta Cocci Grifoni nel lavorare ispirandosi a principi di etica, sostenibilità e innovazione. "Questo riconoscimento conferma un percorso intrapreso da tempo dalla Tenuta Cocci Grifoni: come l’attitudine alla tutela dell’ambiente, il rispetto della terra e delle persone che la abitano, l’uso di energia solare e geotermica, la creazione di invasi naturali per l’irrigazione, la scelta di destinare il 30% dei terreni a bosco e la dichiarazione degli stessi come di Oasi Naturale Lipu" raccontano Marta, economista ambientale e Camilla, dottoranda in biologia e da poco impegnata anche lei nella Cantina fondata dal nonno Guido, negli anni ’30.