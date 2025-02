La Ternana passeggia al Del Duca, in 16 minuti è già profondo rosso. I tifosi: "Liberate l’Ascoli Calcio"

ASCOLI 0 TERNANA 3

ASCOLI (4-3-3): Raffaelli; Alagna, Piermarini, Curado (dal 33’ s.t. D’Amore), Adjapong; Carpani, Odjer (dall’8’ s.t. Tremolada), Varone; Silipo (dal 9’ s.t. Gagliardi), Forte (dal 9’ p.t. Corazza), D’Uffizi (dal 33’ s.t. Baldassin). Panchina: Livieri, Zagaglia, Maurizii, Bertini, Cosimi, Re, Bando, Maiga Silvestri, Ciabuschi, Caucci. All. Cudini

TERNANA (4-3-2-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Tito (dal 13’ s.t. Aloi); Vallocchia (dal 14’ s.t. Martella), Corradini, de Boer; Curcio (dal 14’ s.t. Brignola), Cicerelli (dal 35’ s.t. Ciammaglichella); Cianci (dal 26’ s.t. Ferrante). Panchina: Vitali, Fazzi, Millico, Maestrelli, Donnarumma. All. Abate

Arbitro: Renzi di Pesaro

Reti: 12’ p.t. Corradini, 16’ p.t. Cianci, 49’ p.t. Curcio

Note – 5.612 spettatori (3.139 paganti, di cui 219 ospiti, 2.473 abbonati abbonati), incasso complessivo di 40.656 euro. Ammoniti Carpani per l’Ascoli, Corradini, Cicerelli, de Boer per la Ternana. Tiri in porta 5-4. Tiri fuori 2-3. In fuorigioco 1-3. Angoli 2-3. Recuperi: p.t. 4’, s.t. 4’.

Notte fonda per l’Ascoli di Cudini che torna a fare un preoccupante passo indietro dopo il successo di Pescara. La Ternana passa al Del Duca con un netto 3-0 che rilancia prepotentemente la candidatura degli umbri nella corsa per la vittoria del campionato. I bianconeri risultano non pervenuti per quasi tutta la partita e finiscono in ginocchio sotto i colpi letali assestati da Corradini, Cianci e Curcio nel corso del primo tempo. Nelle scelte iniziali, Cudini rivede qualcosa soltanto in attacco dove Forte viene preferito a Corazza. Il match dell’attaccante però dura appena una decina di minuti e poi lo squalo è costretto a chiedere il cambio per un nuovo guaio fisico.

Il confronto si mette subito malissimo. L’Ascoli di fatto regala il vantaggio agli umbri con una clamorosa leggerezza. Il portiere Raffaelli impostando dal basso è poco convinto nell’appoggiare la sfera al play Odjer che viene anticipato da Corradini per l’1-0. Piove sul bagnato e gli ospiti raddoppiano subito dopo. Splendida la combinazione in rapidità innescata a sinistra da Cicerelli che va a servire Zito sul lato corto dell’area. Il suo servizio viene capitalizzato alla perfezione da Cianci che mette dentro di testa.

L’Ascoli è annichilito dal tremendo uno-due e non riesce ad entrare in partita. Sugli spalti riprendono i cori di protesta contro il patron Pulcinelli. Fino all’intervallo c’è una sola squadra in campo. Sulla corsia di destra c’è una vera e propria voragine che spiana la strada alle scorribande di Cicerelli. Ad una manciata di secondi dal rientro così arriva anche il tris di Curcio. "Liberate l’Ascoli Calcio!". Questo il coro che si alza nella ripresa dalla curva nord nei confronti dell’imprenditore romano a capo di Bricofer. La Ternana alza il piede dall’acceleratore e gestisce. Il Picchio sfiora il gol della bandiera con Piermarini, ma Vannucchi è reattivo. Al triplice fischio finale i tifosi mostrano il proprio dissenso danno le spalle alla squadra.

Massimiliano Mariotti