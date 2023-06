La terza edizione del Rural Art Festival domani ad Appignano

Domani ad Appignano torna la terza edizione del Rural Art Festival, il festival rurale nato grazie al progetto europeo Ruritage. L’obiettivo del festival è quello di valorizzare e far conoscere e promuovere le bellezze del territorio e i prodotti tipici locali. Ogni evento, infatti, sarà caratterizzato dalla presenza di uno spettacolo artistico-teatrale accompagnato da un aperitivo con cibi e vini prodotti dall’aziende agricole di Appignano del Tronto. Il tutto all’interno di una cornice paesaggistica mozzafiato grazie anche alla presenza dei Calanchi. Protagonista del primo evento sarà l’azienda agricola biologica ’Cantina Sesì’, situata in - via Valle San Martino 21C, dove, a partire dalle 19 di domani, si svolgerà lo spettacolo comico-poetico ad opera del cantautore e poeta Filippo Dr. Panico. Al termine dello spettacolo avrà luogo un aperitivo a base di prodotti locali, organizzati grazie anche alla collaborazione fra attività locali partner del progetto Ruritage, in questo appuntamento infatti i cibi sono proposti da Ristorante ‘Santa Lucia’ e Agriturismo ‘Il Gigante’ e sono accompagnati dai vini della Cantina Sesì. Il menù comprende: antipasto del Gigante (tortino di ricotta speziata, formaggi e marmellata) abbinato a Marche Passerina IGT 2022 Luigina Maria, Lasagna Santa Lucia abbinata al Rosso Piceno DOC 2022 Calanchi. Il costo dell’evento, che comprende lo spettacolo teatrale e l’aperitivo rurale, è di 15 euro, 10 euro per i bambini fino a 8 anni (i bambini fino a tre anni non pagano). Info 0736.817701 o [email protected]