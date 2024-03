La Tirreno Adriatico ad Ascoli: ecco come cambia la viabilità

Scuole chiuse e viabilità modificata per fare spazio al ciclismo. La Tirreno Adriatico, in occasione della quarta tappa da Arrone a Giulianova, arriva nella città delle cento torri. Infatti, alle 13.30 di domani la carovana entrerà in territorio ascolano, dalla rotatoria di Porta Cartara e uscirà dalla rotaria del Battente verso Teramo. Ciò comporterà delle modifiche al traffico e alla sosta, con rimozione forzata qualora necessaria. Quindi dalle 12.30 fino alle 14 (o al termine delle esigenze): transito bloccato in via Adriatico, via Napoli in carreggiata Sud, via Erasmo Mari (tratto da Via Napoli a via Piceno Aprutina) e via Piceno Aprutina; dalle 9, transito bloccato e rimozione coatta in ambo i lati lungo tutto il percorso: dalla rotatoria di Porta Cartara, via Adriatico, via Napoli e via Piceno Aprutina, fino alla rotatoria del Battente. Inoltre è prevista la sospensione dell’accesso al parcheggio di Porta Torricella, con conseguente modifica della viabilità sulla via e ci saranno percorsi alternativi per tutte le corse degli autobus, dei taxi e ncc interferenti con il percorso di gara. Chiuse poi anticipatamente le scuole, e sospese in alcuni casi anche le attività didattiche. Per ogni informazione è possibile consultare il sito del Comune alla pagina www.comune.ap. e la pagina Facebook del Comune di Ascoli, oppure chiamare i numeri dell’Urp (0736.298910 - 916 – 917) o del Comando di Polizia Municipale (0736.244674).