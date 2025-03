La Tm e i negozi in America: "Il lusso ha meno paura"

Le aziende si trovano di fronte alla decisione del presidente Donald Trump di aumentare considerevolmente i dazi ti rischia di generare un impatto considerevole sulle dinamiche commerciali. Nel Piceno non mancano gli imprenditori che hanno deciso di puntare decisamente sul mercato americano come ad esempio la TM Italia. Dal suo headquarter di Ascoli Gianluca Tondi a capo della TM Italia e presidente della sezione legno di Confindustria Ascoli ci spiega la situazione che per ora non sembra preoccuparli.

Tondi, che aria tira negli Usa? "Tra qualche giorno apriremo il nostro show room a Manhattan. Da alcuni anni noi siamo presente in America con la TM Italia – Usa che è la nostra aziendale commerciale. Per noi è un mercato strategico e ci puntiamo molto. La nostra azienda esporta il 70% della produzione e di questo circa il 40% da Ascoli arriva direttamente negli Usa. Secondo i nostri programmi questo trend è destinato a crescere anche perché gli americani preferiscono il design italiano e la qualità dei nostri mobili. Non a caso intendiamo aprire con il coinvolgimento di partner locali 30 punti vendita nei prossimi due anni e di questi dieci solo quest’anno. I luoghi interessati dall’espansione della Tm Italia sono anche Los Angeles, Orange County, due a Miami uno ad Atlanta uno a Washington DC e poi in Florida e nel New Jersey".

Non temete i dazi? "Speriamo che il nostro settore non sia colpito dai dazi. Il prodotto luxury o alto di gamma è probabile che ne risenta meno. La nostra produzione è di elevatissima qualità destinata ad un pubblico altospendente le cui scelte non dovrebbero essere condizionate dall’aumento dei dazi. Nel contempo però rivolgiamo un appello alle istituzioni che in questa fase congiunturale ci devono aiutare. Noi imprenditori, da soli, possiamo fare poco".

La capacità delle aziende dell’ascolano di conquistare nuovi mercati è testimoniata anche dai riconoscimenti che ricevono. Un grande riconoscimento è giunto per la TM Italia Srl che ha di recente ottenuto l’importante premio i-Novo awards 2024 "Chiaramente siamo molto felici di questo riconoscimento che gratifica le tante persone che hanno collaborato per mesi al progetto. La Limited Edition Kitchen Suite è realizzata al 100% in Italia grazie alla collaborazione con Il duo californiano MC+ (Mattia Biagi e Cardenio Petrucci)".

v.b.