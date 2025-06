"La tomba Sgariglia restaurata male"

Una tonalità di verde piuttosto discutibile, ma soprattutto l’epitaffio che in alcuni punti, specie le ultime righe, risulta difficilmente leggibile. La segnalazione ci è giunta da un lettore che ha corredato la sua lamentela con foto scattate alla Tomba della Famiglia Sgariglia-Chiesetta al cimitero comunale delle Piagge recentemente oggetto di un intervento di restauro nell’ambito dei lavori post sisma 2016. Si tratta di un lascito della Famiglia Sgariglia al comune di Ascoli. Meritorio il fatto che sia stato deciso di restaurare le parti ammalorate, anche a causa del terremoto di 9 anni fa; ma l’effetto non è proprio il massimo che si poteva sperare. "Nel ripulire la scritta incisa sul travertino è stata resa non più leggibile: le ultime sei righe dell’epitaffio, che ha un valore storico, sono quasi del tutto sparite. So che è stata già informata la segreteria del sindaco che spero vorrà porre riparo a questo intervento non riuscito bene, nel quale rientra anche la porta dipinta con un verde che sinceramente è poco condivisibile" commenta il nostro lettore. L’intervento di restauro ha riguardato non solo la tomba della Famiglia Sgariglia-Chiesetta, ma tutto il cimitero delle Piagge.