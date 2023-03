La top model Anna Cleveland con Pianegonda

La top model Anna Cleveland è la protagonista della campagna pubblicitaria Pianegonda, marchio legato alla Bros Manifatture di Grottazzolina e Montegiorgio ideata per il lancio della nuova collezione ‘Assoluto’. Figlia d’arte della musa degli anni 70 Pat Cleveland, interpreta i gioielli disegnati dalla direttrice creativa Betony Vernon attraverso un vocabolario estetico che rimanda all’arte della scultura. Cresciuta in una piccola cittadina del Lago Maggiore, Anna Cleveland ama l’Italia, l’arte e la cultura. Volto etereo, fascino androgino e bellezza fuori dagli schemi, la top model ha conquistato il mondo dell’alta moda. Musa di marchi come Yves Saint Laurent, Bulgari, Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, Lanvin, Valentino, Maison Margiela, Ferragamo e protagonista sulle copertine delle testate più famose del mondo. Pianegonda ha iniziato una rivoluzione stilistica con il lancio della collezione ‘Assoluto’ che simboleggia la verità ed il potere creativo insito in ognuno di noi ed è ispirata al concetto di creazione, all’origine cosmica dell’universo e di tutto ciò che ci circonda. A.C.