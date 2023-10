La torre di Montesecco nel mirino: "In passato ci sono state malattie"

La grande torre costruita a Montesecco per ospitare la selva di ripetitori disseminati sulla parte est della collina, continua a far discutere e spaventa i residenti, che contestano la struttura anche sotto il profilo dell’impatto ambientale. Il traliccio è alto 70 metri ed è visibile dalla costa e dall’entroterra. La gigantesca struttura suscita il malcontento non solo degli abitanti del quartiere Montesecco, ma anche dei cittadini non necessariamente ambientalisti. Secondo bene informati, i vertici della società proprietaria del terreno avrebbero in animo di realizzare una barriera naturale per coprire la parte più bassa della torre, mettendo a dimora una siepe di Cipressi che diventeranno alti una trentina di metri. Completata la costruzione del mega traliccio, la seconda fase prevede il trasferimento dei vari ripetitori sull’unico traliccio. A seguire ci saranno le misurazioni delle radiazioni da parte dell’Arpam, che prevedono un abbassamento delle Voltmetro. Al momento i valori misurati da un tecnico privato sono al di sotto del limite di pericolosità, tranne in due punti da tenere sotto controllo. Intanto i residenti hanno fatto i conti delle persone che si sono ammalate di cancro. "Non è vero, come affermano gli amministratori che non sono segnalate neoplasie in zona. In passato le radiazioni erano molto più forti, come certificato da misurazioni a casa mia una ventina di anni fa – afferma il residente – forse a causa della presenza di antenne di onda media poi tolte. Però ci sono state morti per tumore: l’ingegner Perotti ex proprietario del ristorante Montesecco, morto per tumore al cervello; poi altri tre casi (il cittadino cita i nomi, ndr), un ragazzino colpito da leucemia che è ancora vivo, una signora col cancro alla mammella e che versa in gravi condizioni, altre due con lo stesso tipo di cancro. A casa mia abbiamo sofferto in tre di seri scompensi alla tiroide".

Marcello Iezzi