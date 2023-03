La Torre e la vecchia stalla La Sentina aspetta i lavori

La struttura a fianco alla Torre sul Porto all’interno della Riserva Sentina ha attirato l’attenzione di un lettore: "Hanno ucciso l’antica Torre sul Porto della Sentina – ci scrive –. L’hanno uccisa procurandole un tumore maligno: quell’oscena enorme moderna protuberanza edilizia alla sua destra. La Torre è ancora in piedi ma è morta, ha gli occhi chiusi - porte e finestre sbarrate o murate - e non respira. Intorno le si sta preparando la sepoltura: recinti divelti, sabbia mal smossa e sporca, pali, corde dell’impiccato, rifiuti, erbacce, rami spezzati… mentre il buon mare a poca distanza guarda. Ma checché ne dicano gli stupidi, non sarà lui a prendersi lo spazio della Torre morta, lui la Torre l’ha sempre rispettata, lui seppur infuriato la accarezzerà e se ne tornerà al suo posto. Oggi l’ignaro visitatore che viene alla Sentina per ammirare la nostra antica Torre sul Porto, può guardarla fotografarla disegnarla filmarla solo da Nord, se non vuol inorridire alla vista del grosso tumore di cemento che l’ha sfigurata. Povera Torre! E pensare che si potrebbe ancora resuscitarla, basterebbe una potente ruspa - 2 o 3 giorni di lavoro - per asportare l’orrido manufatto estraneo. Ma non si farà perché - sempre con la benedizione della Soprintendenza Regionale - arriveranno altri succosi finanziamenti per finire il funebre lavoro". In realtà quella "protuberanza" come la definisce il nostro lettore è lì da oltre un secolo. Infatti quando la Torre sul Porto venne destinata a casolare ad uso dei coltivatori gli stessi realizzarono una stalla. In tempi recenti la Sovrintendenza decise di distinguere la stalla dalla struttura della Torre sul Porto con una colorazione diversa. Quindi sono stati coperti i mattoni con una specia di intonaco. I lavori di sistemazione di quella struttura dovevano portare alla realizzazione di un’aula didattica particolarmente utile alle scolaresche che visitano l’area protetta. Inoltre dallo spazio sul tetto si può ammirare un panorama unico caratterizzato dai tanti laghetti che la circondano. I soldi per realizzare tale infrastruttura sono disponibili ma fermi. Infatti l’azienda edile che ha vinto l’appalto indetto dal comune di San Benedetto dopo poco tempo ha cessato i lavori perché non rientrava nelle spese. A oggi si attende quindi la decisione del comune di assegnare con un nuovo bando l’appalto dei lavori.

Vittorio Bellagamba