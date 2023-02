"La Torre sul Porto rischia di scomparire"

L’impegno di Legambiente è quello di difendere la Sentina dall’erosione. Sarà questo l’obiettivo principale che sarà al centro dell’iniziativa organizzata in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide. "Il circolo Legambiente ’Llu cucale di San Benedetto – ha detto il presidente Sisto Bruni – ha organizzato una visita guidata nella riserva naturale della Sentina al fine di far conoscere l’importanza delle aree umide. L’appuntamento è per domenica alle 9 presso l’ingresso nord della riserva Sentina (via del cacciatore)". Bruni, quest’anno l’iniziativa avrà un significato molto preciso? "Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul gravissimo problema dell’erosione della costa che sta mettendo in pericolo l’esistenza stessa della Riserva Naturale". Un problema che rischia di far sparire la Sentina? "Vede in questi anni le associazioni ambientaliste hanno avviato moltissime iniziative volte a difendere la Sentina. Negli anni passati il nostro obiettivo era quello di interrompere la cementificazione della Sentina e ci siamo riusciti arrivando alla costituzione dell’area protetta che attualmente caratterizza la Riserva Naturale. Quindi se fino a qualche anno fa eravamo impegnati a difendere la Sentina dalle azioni dell’uomo oggi siamo impegnati a difenderla dalle azioni della natura. L’erosione è il vero problema che deve essere affrontato da...