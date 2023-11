La Tosca ha aperto la stagione dell’opera. Serata di gala al teatro dell’Aquila

C’è un giorno a Fermo che è un po’ come il Capodanno, bisogna esserci, indossare il vestito delle grandi occasioni, sorridere e brindare. È una serata unica quella che si consuma per aprire la stagione dell’opera, quest’anno toccava a Tosca, una donna che di violenza ne sapeva qualcosa, proprio nella giornata in cui si celebrava il rifiuto di ogni forma di violenza di genere.

A fare gli onori di casa l’assessora alla cultura Micol Lanzidei, ha definito quella del teatro dell’Aquila una stagione piena di luce e la luca l’ha indossata, con un abito candido e l’emozione che ci vuole in una serata così. La foto più bella è quella con il predecessore, oggi presidente del consiglio comunale Francesco Trasatti, elegantissimo col papillon rosso. E ancora, tutto il mondo che conta, gli assessori della giunta, le dirigenti scolastiche Scatasta, Bernardini e Corradini, il ritrovato direttore dell’azienda sanitaria, dal prossimo primo gennaio, Roberto Grinta con l’elegantissima moglie Michela, per l’occasione a fare foto con Mauro Lucentini, a sancire una ritrovata armonia.

Presente anche l’ex direttore Licio Livini con la moglie, e poi, il sindaco Paolo Calcinaro, il presidente del Conservatorio Igor Giostra, il presidente della Carifermo Alberto Palma, l’ex rettore dell’università Politecnica delle Marche, Sauro Longhi, sempre molto legato al fermano. Una serata da incorniciare, sempre molto apprezzato il buffet di Top Catering, anche le operatrici del teatro indossavano l’abito di gala, per un evento che brilla di luce propria, col teatro che profuma degli aromi di Danhera. I posti d’onore sono per gli sponsor, la cultura fa economia, fa crescere il territorio e fa bene a tutti, investire qui è davvero una buona idea.

Alle 21 in punto la scena è tutta per Tosca, una storia fedele all’originale, con voci giovani e fresche apprezzate dal pubblico, per entrare in una storia di soprusi e dolore, d’amore e di tragedia.

Angelica Malvatani