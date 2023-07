La tradizionale processione dei motopesca

È stata l’irrinunciabile processione in mare la protagonista del sesto giorno di appuntamenti sacri e profani che scandiscono la Festa della Marina. La sfilata dei pescherecci, cominciata alle 18, si è conclusa, come di consueto, in banchina Malfizia e ha visto una nutrita partecipazione di marinai e cittadini. L’evento religioso si è dunque concluso attorno alle 19 con l’eucaristia celebrata in porto da monsignor Carlo Bresciani. "La celebrazione di Santa Maria della Marina – ha detto don Patrizio Spina – è una festa in continuo divenire, che cresce come crescono la città e la comunità di San Benedetto. Per questo desidero ringraziare l’amministrazione comunale e la Capitaneria di Porto per l’impegno messo ancora una volta nell’organizzazione della festa". I festeggiamenti religiosi si chiuderanno oggi alle 18.30 con la processione verso la cattedrale, scandita dalle note del concerto bandistico, e alle 19.30 con l’ultima celebrazione eucaristica in piazza Nardone. Per quanto riguarda il programma civile, invece, l’intera giornata di sabato è stata allietata da un gran numero di appuntamenti, tra cui il palio velico dei quartieri, l’appuntamento letterario al Circolo ‘Maggioni’ con Peppe Di Stefano, nonché l’apertura degli stand gastronomici in centro e la serata disco anni ’90 in piazza Giorgini. Oggi, il filone civile si concluderà con la regata velica ‘Jack La Bolina e Giovanni Latini’ (11), il concerto della tribute band di Jovanotti in piazza Giorgini (21.30) e l’attesissimo spettacolo pirotecnico al molo sud (23.50). "L’omaggio a Santa Maria della Marina – ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo – è un gesto che esprime l’affetto e il forte legame che San Benedetto ha con il mare e con la fede, ancora irrinunciabile per tutti noi, e specie per la marineria".