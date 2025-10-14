La tradizione si rinnova. Che festa per il Patrono

Rinnovata la devozione a San Benedetto Martire, Patrono della città con i riti civili e religiosi che ieri hanno vissuto il momento più intenso. La processione, partita da piazza Nardone, ha attraversato le vie del centro cittadino per concludersi al Paese Alto, tra piazza Sacconi e la chiesa dedicata al Santo, dove si è celebrata la Messa e il tradizionale rito di riconsegna delle chiavi della città da parte del sindaco al Patrono.

L’appuntamento religioso ha rappresentato il momento culminante di un ricco calendario di eventi civili e spirituali che per giorni ha coinvolto l’intera comunità. Già sabato si era tenuta la cerimonia di consegna dei sei ’Gran Pavesi rossoblù’, riconoscimenti conferiti a cittadini e realtà locali distintisi per il loro impegno verso la città. "Ringrazio tutti – ha affermato il sindaco Antonio Spazzafumo – dal vescovo Gianpiero Palmieri al parroco di San Benedetto Martire don Guido Coccia. Tanto lavoro per organizzare sia il calendario religioso che quello civile per quella che è una festa che appartiene a tutta la città".

La celebrazione del 13 ottobre affonda le proprie radici in una tradizione plurisecolare: è la data che ricorda il martirio del Santo e che, insieme a quella del 12 giugno, per secoli ha rappresentato il momento più solenne dell’anno per la comunità sambenedettese. La festa, formalmente riconosciuta come patronale nel 1707, era accompagnata da una grande fiera cittadina che si estendeva lungo l’attuale statale 16, fino ai confini con Grottammare. Nel corso dei secoli, la devozione popolare e la collaborazione tra chiesa e istituzioni civiche hanno mantenuto viva la celebrazione, anche nei momenti più difficili. Dopo un periodo di sospensione imposto dalla Sacra Congregazione dei Riti nel Settecento, la festa fu ripristinata nel 1714 grazie all’impegno del parroco Polidori, e da allora San Benedetto Martire è rimasto il simbolo identitario della città e dei suoi abitanti, anche per le comunità di origine sambenedettese emigrate in Argentina.