La tradizione si rinnova. Via alla fiera del Crocifisso

Oggi è il giorno della fiera del Santissimo Crocifisso a Piattoni. Il taglio del nastro si terrà questa mattina, alle 10.30 nella porta sud, alla presenza delle autorità civili e militari. La cerimonia sarà accompagnata dal corpo bandistico città di Castel di Lama, dalle majorettes dell’Akkademia delle Fate e dal Coro delle Ville.

Alle 11 in programma il convegno dal titolo ’Zootecnia e sanità animale: prevenzione, innovazione e sicurezza per l’allevamento del futuro’ a cura della Coldiretti, successivamente apertura stand gastronomici sempre a cura della Coldiretti Ascoli-Fermo, verranno serviti prodotti a chilometri zero. Nella mattinata apertura nell’area food centrale degli stand delle tradizionali Respell.

Quattro giorni intensi, che vedranno un ricco programma di eventi: laboratori, mostre, buon cibo a km0, musica e intrattenimento popolare. Al lavoro le associazioni: Coldiretti, Allevatori Umbria Marche, Consorzio Apicoltori Piceno Fermani, ad Acap e all’associazione Le ali della terra, che sarà di nuovo presente con l’affascinante spettacolo dei falchi.

"Anche quest’anno tornano appuntamenti molto attesi – sottolinea l’assessore Loredana Zappacosta – la sfilata dei cani e dei trattori, le gare di braccio di ferro, i laboratori per bambini, la dimostrazione di tosatura delle pecore e il laboratorio dedicato alla preparazione delle olive all’ascolana. In programma anche due importanti convegni".

Grazia Lappa