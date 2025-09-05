Calzaturiero tra luci e ombre
Alessandro Caporaletti
Calzaturiero tra luci e ombre
Ascoli
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giorgio ArmaniYoox licenziamentiVasco RossiBiglietti RadioheadAllerta meteoMostre autunno
Acquista il giornale
CronacaLa tradizione si rinnova. Via alla fiera del Crocifisso
5 set 2025
MARIA GRAZIA LAPPA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ascoli
  3. Cronaca
  4. La tradizione si rinnova. Via alla fiera del Crocifisso

La tradizione si rinnova. Via alla fiera del Crocifisso

Si parte stamattina: alle 10.30 il taglio del nastro

Si parte stamattina: alle 10.30 il taglio del nastro

Si parte stamattina: alle 10.30 il taglio del nastro

Per approfondire:

Oggi è il giorno della fiera del Santissimo Crocifisso a Piattoni. Il taglio del nastro si terrà questa mattina, alle 10.30 nella porta sud, alla presenza delle autorità civili e militari. La cerimonia sarà accompagnata dal corpo bandistico città di Castel di Lama, dalle majorettes dell’Akkademia delle Fate e dal Coro delle Ville.

Alle 11 in programma il convegno dal titolo ’Zootecnia e sanità animale: prevenzione, innovazione e sicurezza per l’allevamento del futuro’ a cura della Coldiretti, successivamente apertura stand gastronomici sempre a cura della Coldiretti Ascoli-Fermo, verranno serviti prodotti a chilometri zero. Nella mattinata apertura nell’area food centrale degli stand delle tradizionali Respell.

Quattro giorni intensi, che vedranno un ricco programma di eventi: laboratori, mostre, buon cibo a km0, musica e intrattenimento popolare. Al lavoro le associazioni: Coldiretti, Allevatori Umbria Marche, Consorzio Apicoltori Piceno Fermani, ad Acap e all’associazione Le ali della terra, che sarà di nuovo presente con l’affascinante spettacolo dei falchi.

"Anche quest’anno tornano appuntamenti molto attesi – sottolinea l’assessore Loredana Zappacosta – la sfilata dei cani e dei trattori, le gare di braccio di ferro, i laboratori per bambini, la dimostrazione di tosatura delle pecore e il laboratorio dedicato alla preparazione delle olive all’ascolana. In programma anche due importanti convegni".

Grazia Lappa

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MostreCibo