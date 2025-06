La tragedia a Carassai. Incidente mortale mentre va al lavoro. Addio ad Andrea Grima

Tragedia a Carassai dove in un terribile schianto stradale ha perso la vita Andrea Grima, 49 anni, originario di Termoli, residente con la famiglia in località Borgo Miriam di Offida. L’uomo si stava recando a lavoro: era il responsabile della filiale Bcc del Piceno di Ortezzano ed ha lasciato la moglie e due bambini in tenera età. Lavorava nell’istituto di credito da circa 16 anni e da tempo era il responsabile della filiale lungo la Valdaso. Grande cordoglio nei vertici e tra i colleghi della Bcc del Piceno. L’incidente è accaduto poco dopo le 8 di ieri mattina lungo la strada provinciale 22 che da Cossignano-Carassai conduce sulla Valdaso. E’ stato uno scontro piuttosto severo fra lo scooterone condotto dalla vittima e una Ford Fiesta condotta V. E. di 78 anni che nel sinistro è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso di San Benedetto.

Non c’è stato nulla da fare, purtroppo, per Andrea Grima che è deceduto sul posto a seguito delle fratture e lesioni interne subite nello schianto contro la vettura. Sul posto la centrale operativa del 118 di Ascoli ha fatto intervenire l’equipaggio della potes di Offida, ma i sanitari hanno potuto solo certificare l’avvenuto decesso dell’uomo. In appoggio è intervenuto anche un equipaggio della croce Arcobaleno di Petritoli. Per i rilievi del sinistro sono intervenuti i carabinieri della stazione di Montalto Marche e una vigilessa del comune di Carassai che si è occupata della viabilità. L’incidente, fronte-laterale, è avvenuto in contrada Aso. Dopo una semicurva si apre un lungo rettilineo in discesa ed è lì che il conducente della Ford Fiesta ha svoltato per rientrare nel cortile di casa ed è lì che si è consumata la tragedia. Una fatalità. La vittima non è riuscita ad evitare l’impatto nel quale ha subito danni devastanti che ne hanno causato il decesso immediato. La salma, recuperata dall’impresa di onoranze funebri Tarcisio di Carassai, è stata composta nell’Obitorio del ‘Madonna del Soccorso’ di San Benedetto a disposizione della Procura della Repubblica di Ascoli per gli accertamenti che riterrà opportuni eseguire nelle prossime ore. Una tragedia che ha colpito la giovane famiglia della vittima, i colleghi di lavoro, ma l’intera comunità di Offida e della valle dell’Aso, dove Andrea Grima era molto conosciuto dalle centinaia di cittadini e imprenditori che fanno riferimento alla Bcc del Piceno, filiale di Ortezzano. Comprensibile il profondo cordoglio che è improvvisamente calato nell’intero territorio.

Marcello Iezzi