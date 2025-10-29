La tragedia al Ballarin. Strulli ricorda il papà:: "Per me non sarà mai una partita qualunque"

Sono passati oltre 60 anni da quel tragico 14 febbraio 1965 quando allo stadio ‘Ballarin’ di San Benedetto, in un tragico scontro di gioco morì il portiere dell’Ascoli, Roberto Strulli. Oggi Sambenedettese e Ascoli si ritroveranno per il derby di Coppa Italia di Serie C e, pure se si giocherà allo stadio Riviera delle Palme, la mente di tanti non potrà che tornare a quel tristissimo match quando l’attaccante rossoblù Alfiero Caposciutti colpì involontariamente con il ginocchio la mandibola del portiere dell’Ascoli Roberto Strulli in disperata uscita bassa. Un impatto violento con l’estremo difensore dell’Ascoli che svenne e fu trasportato in Ospedale con una frattura alla mandibola e una contusione cerebrale. Strulli si spense la mattina dopo nel dolore del popolo bianconero e nella disperazione dell’attaccante Caposciutti, involontario protagonista di quella tragedia. La signora Luana, moglie di Strulli, oggi ottantaduenne, dopo due mesi mise alla luce il figlio a cui diede il nome di Roberto Strulli Junior, in onore del marito deceduto. Roberto dieci anni fa ha incontrato Alfiero Caposciutti e l’abbraccio tra i due è stato davvero commovente.

Strulli, l’Ascoli ha vinto il derby con la Samb. Lei ha fatto il tifo per i bianconeri? "Ho visto la partita con i miei figli gemelli di 11 anni che giocano al calcio e abbiamo tifato Ascoli esultando per il gol e per la vittoria. II più grande Cristian ha 14 anni e non è un appassionato, ma ha voluto conoscere il risultato. I ragazzi sanno che il nonno è stato un grande portiere e che ad Ascoli è una leggenda. Conserviamo la sua maglia con il numero uno sulle spalle, ma abbiamo anche tanti altri cimeli che i tifosi bianconeri quando vengono in Toscana a visitare la tomba di mio padre portano in dono".

Roberto Strulli è il ‘Primo Immortale’ della storia dell’Ascoli e gli è stata dedicata una piazza: un bel riconoscimento? "Sono felice del fatto che la piazza sia a due passi dallo stadio Del Duca e che da quelle parti ci passino tanti tifosi dell’Ascoli. Sappiamo benissimo quanto papà sia rimasto nel cuore di tanti ascolani che magari non lo hanno conosciuto, ma sanno che la sua morte sul campo lo ha reso davvero ‘Immortale’".

Oggi si giocherà il derby di Coppa a San Benedetto, seppure non al campo ‘Ballarin’: impossibile dimenticare quella tristissima giornata? "A casa ne parliamo poco di quell’episodio che ha cambiato la vita soprattutto a mia madre che rimase vedova con un bimbo in attesa. Ma ha cambiato la vita anche ad Alfiero. L’ho sentito al telefono la settimana scorsa e anche per lui questo derby non è stato facile da vivere. Di sicuro per me Samb-Ascoli non è una partita qualunque e pur essendo nato dopo quel derby, a distanza di 60 anni non posso che ripensare a quanto accaduto. Sono tornato quest’anno ad Ascoli per il Sessantennale ed è sempre una grande emozione vedere l’affetto che la città ha ancora per mio padre. Mi dispiace che ci siano state tutte le restrizioni, ma capisco che dopo 39 anni l’attesa era eccessiva e la gestione dell’ordine pubblico era complicata. Sono felice che comunque non ci siano stati incidenti e felicissimo per la vittoria del Picchio. La Coppa Italia credo non sia un obiettivo della società bianconera, per cui oggi vada come vada".

