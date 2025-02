La tragedia di Angelina: "L’ha gettata dal balcone": inizia il processo a Nemtelea

Inizierà il primo aprile prossimo il processo a carico di Dorin Nemtelea, 42enne moldavo accusato della morte di Angelina Soares De Souza, 46enne brasiliana da anni residente a Colli del Tronto dove ha convissuto con un sambenedettese; dalla relazione è nata una figlia, affidata al padre naturale. L’uomo deve rispondere di omicidio volontario aggravato dal legame affettivo che aveva con la donna: l’extracomunitario rischia l’ergastolo. La richiesta di processo era stata depositata dal sostituto procuratore di Roma Eleonora Fini. Ieri il giudice delle udienze preliminari della sesta sezione del tribunale di Roma Simona Calegari ha respinto la richiesta dell’imputato (presente in tribunale) di essere processato con rito abbreviato, in quanto impedito dalla contestazione dell’aggravante del vincolo familiare, avendo avuto una relazione affettiva con la vittima. Durante l’udienza gli avvocati Umberto Gramernzi e Silvia Morganti hanno depositato la costituzione di parte civile per le figlie e le sorelle della vittima; ammessa anche la costituzione dell’associazione "Insieme a Marianna" di Roma. La donna di origini brasiliane è morta sul colpo a seguito del tragico volo dal terrazzo di un palazzo e l’impatto a terra. Del suo omicidio avvenuto il 4 aprile 2024 a Ostia si è autoaccusato Dorin Nemtelea, 41enne moldavo col quale aveva una relazione, che però all’epoca non ha saputo fornire i particolari dell’accaduto. La mattina dell’omicidio il cadavere fu trovato a terra ad alcune persone. Era precipitato da un terrazzo del palazzo in via Fasan ad Ostia. Nemtelea inizialmente ha riferito di un gesto volontario della De Souza; una versione che si è subito scontrata con il racconto di alcune delle poche persone presenti a quell’ora nel palazzone che hanno riferito di furibonde liti fra i due. Messo alle strette Nemtelea ha poi confessato di averla uccisa, senza però scendere nei particolari della dinamica del tragico evento. Inizialmente si era ipotizzato che fosse stata prima strangolata e poi gettata nel vuoto, in strada, quando era già morta. Invece la Procura, preso atto dei risultati completi dell’autopsia, ha ipotizzato che sia stata gettata nel vuoto dal compagno quando era ancora viva e che sia morta per l’impatto con l’asfalto. De Souza era finita sotto processo ad Ascoli per una cessione di droga a un sacerdote, ma era poi stata assolta al termine del dibattimento.

Peppe Ercoli