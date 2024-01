La tragedia dietro le sbarre. Mestichelli morto in carcere. No al risarcimento ai familiari

Il giudice del tribunale civile di Ancona Alessandro Di Tano ha respinto la richiesta di risarcimento danni presentata dai familiari di Achille Mestichelli, l’ascolano deceduto il 18 febbraio 2015 a seguito delle gravissime lesioni riportate in una lite avuta con il tunisino qualche giorno prima, il 13 febbraio, in una cella del carcere di Ascoli dove era detenuto. Per la sua morte è stato condannato con sentenza definitiva a 10 anni Mohamed Ben Alì, tunisino di 30 anni colpevole dell’omicidio preterintenzionale. In primo grado fu condannato a 16 anni, pena poi ridotta a 10 dalla Corte d’Appello di Ancona che ha rimosso l’aggravante dei futili motivi; questo pronunciamento è stato confermato dalla Cassazione nel 2019. Ben Alì è stato a lungo irreperibile, ma è stato individuato ed arrestato ad inizio novembre 2017 in Sicilia, per la precisione a Ragusa ed ora sta scontrando in carcere la condanna per la morte di Mestichelli. Della vicenda si è occupato anche il tribunale civile di Ancona sollecitato dalla moglie e dal figlio di Mestichelli; assistiti dall’avvocato Felice Franchi hanno infatti citato il ministero della Giustizia, l’allora direttrice del carcere Lucia Di Feliciantonio e tre agenti della polizia penitenziaria in servizio quel giorno nel carcere di Marino del Tronto chiedendo un risarcimento danni di un milione di euro.

Obiettavano, infatti, che la tragedia si era consumata anche a ausa di un mancato controllo degli agenti in servizio quel giorno nel carcere di Ascoli, sostenendo che in caso di inadempienze di dipendenti dello Stato, il Ministero competente sia investito dell’onere di rifondere i danni per la responsabilità oggettiva. Nel respingere la richiesta di risarcimento, il giudice Di Tano ha condannato i familiari di Mestichelli a rifondere le spese di giudizio al Ministero della Giustizia, per la direttrice e per due dei tre agenti (uno era contumace) per una somma complessiva di circa 75.000 euro. Erano assistiti dagli avvocati Alessandro Angelozzi e Romolo Di Filippo. Il giudice ha motivato spiegando che "non può essere attribuita alcuna responsabilità alla direttrice e agli agenti per la morte di Mestichelli".

Di Feliciantonio, sentita sulla ricostruzione del drammatico fatto avvenuto in carcere, ha detto che l’intervento degli agenti "è stato immediato e tempestivo". Si tratta di un pronunciamento di primo grado per cui la famiglia Mestichelli può presentare ricorso in appello.