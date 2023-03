La tragedia in piscina Bimba di quattro anni annegata Va a processo anche il padre

di Fabio Castori

Doveva essere una spensierata domenica nel parco acquatico insieme al papà e al fratellino maggiore e invece si era trasformata in tragedia con l’annegamento della piccola Leanda, una bambina di 4 anni residente da tempo a Porto Sant’Elpidio, ma di origini albanesi. Sono trascorsi quasi quattro anni da quel terribile 20 luglio 2019 e il gip del tribunale di Fermo ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm per il titolare della struttura, il centro vacanze La Risacca di Porto Sant’Elpidio, e il padre della bambina che aveva perso la vita nell’incidente in piscina. I due, difesi rispettivamente dagli avvocati Francesco De Minicis e Paolo Rossi, saranno chiamati a rispondere del reato di omicidio colposo. Il gip ha già fissato la data dell’udienza davanti al gup del tribunale di Fermo.

Il dramma si era consumato poco dopo le 13 di quel maledetto 20 luglio. Il papà della piccola si era assentato un attimo e aveva lasciato la figlioletta in compagnia del fratellino di 6 anni. Il genitore aveva poi dichiarato di aver perso di vista la bambina e quindi di essere stato attirato dal capannello di gente intorno alla piscina. Al padre dunque viene imputata la mancata custodia della piccola, mentre al titolare del centro vacanze viene attribuita la responsabilità colposa del decesso in quanto la tragedia si era consumata durante il cambio di turno dei bagnini e la piscina era rimasta incustodita per qualche minuto. La prima a soccorrere la piccola era stata una donna che gli inquirenti non hanno mai rintracciato, poi c’era stato l’intervento del bagnino, che era stato aiutato nella respirazione bocca a bocca da una turista. Tutto questo in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, quando Leanda era stata intubata dopo una lunga manovra di rianimazione che aveva fatto ripartire il battito del suo cuoricino. Le condizioni erano, però, rimaste disperate e, sei giorni dopo il ricovero all’ospedale ’Torrette’, la bimba non ce l’aveva fatta.