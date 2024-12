La tragedia per i due bambini: "Annullata la recita di Natale, grande ansia tra tutti gli alunni"

Campanella, prima ora, appello: due banchi vuoti. Sono quelli dove ogni giorno siedono i figli di Emanuela Massicci, la donna brutalmente uccisa dal marito Massimo Malavolta, il loro papà. Alla scuola secondaria Don Bosco di Castignano, dove i due bambini frequentano rispettivamente la classe prima e seconda, l’altro ieri sarebbe dovuta andare in scena la recita di Natale, ma tra i corridoi del plesso, al clima di serenità e gioia di un giorno di festa, sono subentrati incredulità, paura e sdegno. "La notizia ci è arrivata subito, siamo una piccola comunità. L’efferatezza del gesto, la modalità in cui è avvenuto, in una situazione di quotidianità, con i figli nella stanza accanto, pronti per iniziare una nuova giornata di scuola, ne fanno una tragedia senza eguali". Commenta così il fatto la dirigente scolastica Silvia Giorgi dalle aule di una scuola in lutto.

Quali sono state le prime reazioni di docenti e compagni? "È stato uno choc. Nessuno poteva immaginare una cosa simile: una disgrazia senza confini. La scuola è stata invasa da uno sbigottimento generale e tra gli alunni si è diffusa una grande ansia. Tempestano di domande gli insegnanti, hanno paura. Sono preoccupati per i loro compagni, ma temono anche che il fatto possa ripetersi nelle loro case".

Quali le prime azioni? "Ricevuta la terribile notizia ho subito chiamato il sindaco, chiedendo un supporto psicologico tempestivo. La cosa, purtroppo, non è semplicissima perché mancano figure integrate nel sistema scolastico. Ci stiamo però già attivando per attuare interventi di urgenza nelle classi, necessari a gestire le emozioni degli alunni, rispondere alle loro domande e aiutarli a tirare fuori le loro paure. L’altro ieri, alle 11,30, avrebbe dovuto svolgersi anche la recita di Natale. Ovviamente è stata annullata, insieme a tutte le verifiche e le interrogazioni".

I docenti avevano notato qualcosa, o comunque c’erano state delle avvisaglie? "No. I docenti non hanno rilevato problemi particolari. I due ragazzini si sono sempre comportati bene, raggiungendo buoni risultati; non davano segni di disagio. I genitori, però, nell’ultimo periodo, non erano stati molto partecipi".

In che senso? "Non si sono presentati ai colloqui, ma al di là di questo fatto, purtroppo comune oggigiorno, non era emerso nulla di preoccupante o che potesse far presagire un simile esito".

La vittima era una maestra, aveva lavorato anche nel vostro istituto? "Sì, in passato aveva avuto degli incarichi qui. I colleghi la ricordano come una persona in gamba, corretta, un’insegnante in grado di lasciare il segno. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile".

Come pensate di accogliere i figli della vittima al loro rientro? "L’accoglienza sarà attentissima, rispettosa e il più possibile empatica. Cercheremo di capire di cosa hanno bisogno, offrendogli tutto l’aiuto possibile. L’intenzione è quella di dare loro uno spazio di serenità, anche se non sarà facile".

Pensa che gli strumenti a disposizione della scuola siano sufficienti? "Purtroppo no. La scuola fa il possibile e c’è tanta attenzione, ma manca ancora un percorso strutturato di educazione emotiva integrato nel curricolo e mancano operatori esperti – psicologi, sociologi e pedagogisti – come dotazione fissa nella scuola. Un’equipe di questo tipo sarebbe molto importante anche per insegnanti e genitori".

Crede che interventi di questo tipo possano essere utili ai fini della prevenzione? "Assolutamente. Serve uno sportello di rilevazione delle fragilità, dei disagi personali e familiari che aiuti a riconoscere in anticipo le situazioni disfunzionali per attivare le misure necessarie".