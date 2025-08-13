La tragedia sfiorata: crolla un grosso albero e si abbatte sull’area giochi

C’è preoccupazione in via degli Iris a Monticelli dove domenica notte si è spezzato ed è precipitato a terra un grosso albero presente all’interno del giardino. Uno spazio frequentatissimo, anche dai bambini, per cui il pericolo che potesse travolgere qualcuno è stato forte. E’ andata bene che nel piccolo parco giochi l’albero è venuto giù mentre non c’era nessuno, vista l’ora tardissima: nella sera precedente, invece, erano presenti in tanti, adulti e bambini.

Si tratterebbe di uno degli alberi che sono stati spostati per ridisegnare il parco. Evidente dalla foto lo stato di degrado delle radici. La preoccupazione è che lo stesso problema possano averlo anche gli altri alberi che sono stati spostati. Urge dunque intervenire tempestivamente e valutare la situazione mettendo in sicurezza il parco.

Il problema è che questo tipo di piante, pini, cedri, etc., hanno radici che si sviluppano in superficie, quindi non hanno una grossa tenuta; non essendo presente il ‘fittone’, l’asse primario della radice, che scende molto in profondità, queste piante sono quindi soggette ad alzare le radici e cadere. Il segnale di pericolosità che si nota prima di tutto è quando alla base della pianta c’è un rigonfiamento del terreno; in quel caso la pianta non è più sicura e stabile.

Queste piante necessitano quindi di una manutenzione costante, eliminare il peso eccessivo per evitare che, andando troppo in alto, possano agire negativamente agenti atmosferici; vento e pioggia potrebbero infatti sradicarle facendole venire giù, con tutto il pericolo che ne deriva.