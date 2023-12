La Tre Valli Umbre apre per le feste

La strada statale 685 delle Tre Valli Umbre tra Arquata e Norcia resterà sempre aperta anche in orario notturno fino a lunedì 8 gennaio per agevolare il traffico durante le festività natalizie sulla direttrice Piceno – Umbria. Il transito è regolato a senso unico alternato con semaforo in corrispondenza dei cantieri. Da lunedì 8 gennaio riprenderanno i lavori nelle gallerie, con chiusura notturna dalle 20 alle 7 del giorno successivo, mentre in orario diurno si transiterà a senso unico alternato.