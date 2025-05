La tribuna del campo fratelli Veccia a Carlo De Cesaris

Nella giornata di domenica è stata intitolata a Carlo De Cesaris la tribuna del campo sportivo fratelli Veccia di Cupra Marittima. Un personaggio che negli anni ’60 – ’70 contribuì notevolmente alla crescita del calcio nella località balneare. Carlo era il proprietario di un negozio di calzature che si trovava in via Garibaldi e per la società era diventato un vero e proprio factotum, un punto di riferimento per la società e per molti giovani.

"Un gesto dovuto e molto sentito da tutta la cittadinanza – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – Un esempio positivo che vogliamo trasmettere anche ai giovani di oggi: Carlo una persona dal cuore grande che in silenzio e senza cercare nessuna visibilità e senza tornaconti ha dato tanto alla società Cuprense Calcio 1933, permettendo a molti giovani di fare sport e quindi dando molto a tutto il nostro paese di Cupra Marittima. Sono questi gli esempi positivi che dobbiamo ricordare e far conoscere anche alle nuove generazioni. Grazie a quei concittadini che hanno proposto l’intitolazione della tribuna che abbiamo subito accolto con entusiasmo. Grazie alla famiglia di Carlo con anche i nipotini che oggi calcano lo stesso campo".