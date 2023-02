La truffa corre sull’email: occhio

Attenti alle truffe. Nonostante l’impegno delle forze dell’ordine che stanno ponendo l’accento sui subdoli raggiri, le truffe sono sempre in agguato e non risparmiano nessuno. A parlare è il sindaco di Spinetoli che invita a stare molto attenti: "In questi giorni in Vallata le forze dell’ordine hanno segnalato come molti cittadini stiano ricevendo un falso messaggio dall’Inps e invitano a porre molta attenzione perché si tratta di una truffa. E’ necessario non aprite il link e non fornire alcuna informazione".

Negli ultimi giorni si sono registrate diverse segnalazioni in rete relative a presunte e-mail trasmesse dall’Istituto. Dietro la promessa di un rimborso economico o dietro la notifica di un mancato versamento di contributi, il mittente richiede un aggiornamento delle coordinate bancarie o un bonifico immediato per evitare sanzioni. Si tratta di un tentativo di truffa online, con l’utilizzo del logo Inps e con un linguaggio volto a trarre in inganno il destinatario del messaggio. Quindi per evitare gravi conseguenze è necessario non tener conto di questi messaggio, l’istituto non invia comunicazioni via mail e inoltre l’Istituto non trasmette allegati in formato ‘exe’, né link nel corpo delle proprie comunicazioni. E’ necessario essere prudenti, non cliccare su eventuali collegamenti esterni contenuti in e-mail o sms presumibilmente trasmessi da Inps; non scaricare file allegati in formato ‘.exe’; verificare sempre il mittente della comunicazione; consultare, sul sito dell’Inps.

Maria Grazia Lappa