La truffa delle case. Foto e chiavi copiate per rubare le caparre di aspiranti inquilini

Entrano negli appartamenti e li mostrano come se fossero i legittimi proprietari: è questa la modalità di una truffa grave che sta colpendo San Benedetto e la Riviera. In queste ore stanno emergendo segnalazioni da parte sia dei proprietari, che scoprono annunci falsi legati ai loro immobili, sia delle persone truffate. Starebbero inoltre spuntando precedenti episodi risalenti ad alcune settimane fa, segno che il fenomeno potrebbe essere in corso da tempo. A dare l’allarme è Daniele Primavera, dell’Unione Inquilini San Benedetto del Tronto. Secondo quanto riferisce l’associazione, i truffatori pubblicano finti annunci di case in affitto, utilizzando foto reali di appartamenti sambenedettesi, spesso quelli destinati fino a poco tempo fa agli affitti brevi turistici. Le testimonianze raccolte parlano di persone che riescono ad entrare negli appartamenti e a mostrarli agli aspiranti inquilini, nonostante non abbiano alcun diritto su di essi. "Gli appartamenti sarebbero anche stati mostrati direttamente agli aspiranti affittuari, probabilmente grazie alla duplicazione abusiva delle chiavi d’accesso", precisa Primavera. In diversi casi, la copia delle chiavi sarebbe stata possibile perché precedenti locatari o gestori di affitti vacanze le avrebbero duplicate senza autorizzazione. Lo scopo della truffa è quello di ottenere depositi cauzionali o caparre, sottraendo ai malcapitati migliaia di euro. Primavera invita alla massima prudenza e raccomanda di verificare ogni proposta di locazione con l’aiuto di professionisti o associazioni di categoria. "Raccomandiamo di prediligere pagamenti tracciabili e verificare l’identità del proponente e il titolo di disponibilità dell’alloggio" – sottolinea – "non sempre chi dimostra di averne le chiavi ne è il titolare". Una delle persone coinvolte ha raccontato di essere stata contattata da presunti proprietari che le hanno mostrato "un appartamento bellissimo, con un contratto transitorio da novembre 2025 a novembre 2026", chiedendo una caparra (che fortunatamente non sono riusciti a prendere) prima di sparire nel nulla alla richiesta di ulteriore documentazioni. "I veri proprietari erano all’oscuro di tutto", ha spiegato la vittima. L’Unione Inquilini si è già messa a disposizione dei truffati, accompagnandoli anche in questura per la presentazione delle denunce. "La crisi abitativa e la scarsità di alloggi spingono molti alla disperazione e a cadere nelle trappole dei professionisti della truffa", aggiunge Primavera, ricordando che è possibile rivolgersi anche alle strutture sociali di supporto e agli enti del terzo settore per ricevere aiuto e tutela.

Emidio Lattanzi