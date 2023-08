La Vallata piange l’imprenditore Addio a Luigi Mandozzi

Castel di Lama piange la scomparsa dell’imprenditore Luigi Mandozzi, conosciuto da tutti come Gino. Aveva 79 anni, era nato a Chiarini a Castel di Lama, è morto ieri mattina, all’ospedale Mazzoni di Ascoli. L’imprenditore lamense era un volto noto non solo a Castel di Lama, ma anche in tutto l’ascolano e oltre i confini. Aveva iniziato a lavorare da giovane mostrando presto le sue capacità imprenditoriali aprendo il Despar, primo supermercato della Vallata. Un grande lavoratore, presto la sua notorietà si spinge fuori confine fino alla Croazia. Negli anni ’80, il suo intuito per gli affari lo spinge ad aprire una catena di negozi a marchio DGm, diffusi tra l’ascolano e il teramano, a Castel di Lama aveva aperto anche la Standa. Nel 2000 potenzia la sua rete commerciale con i suoi Cash&Carry, che lo spingono fino a Pescara, Controguerra e Foligno. Il suo carisma visionario e il suo coraggio lo spingono ad acquisti importanti anche nel mondo dell’immobiliare, dove brilla l’acquisto della storica villa Meletti ad Ascoli, il complesso ex Meletti in via Aprutina, l’ex Savini a San Benedetto, l’ex Siderman nel comune di Controguerra e infine ex Munari a Sant’Egidio alla Vibrata. Sempre attivo e pieno di idee non si è mai arresto. La sua attività si è spinta sempre più avanti grazie all’appoggio della moglie Roberta, che l’ha sempre sostenuto ed è stato sempre al suo fianco e l’insostituibile l’aiuto delle figlie Paola e Marta e dei nipoti. L’azienda di famiglia in poco tempo è cresciuta regalando grandi soddisfazioni e facendo grandi investimenti, come il complesso vicino al Ldl, che ospita casa di riposo e asilo nido. "Un uomo buono, che ha dato lavoro a tantissime persone – lo ricordano i lamensi –. Una persona sempre pronta ad aiutare tutti, che non si è mai tirata indietro". La notizia della sua scomparsa in poco tempo ha fatto il giro della Vallata suscitando profonda commozione fra quanti lo conoscevano e stimavano. La camera ardente è stata allestita nell’obitorio dell’ospedale Mazzoni, il funerale verrà celebrato oggi, alle 16, nella chiesa di Santa del Santissimo Crocifisso, a Piattoni.

m.g.l.