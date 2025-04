La Vasca delle regine e l’erba alta: l’accesso è invisibile

Le piogge delle settimane scorse hanno fatto ‘esplodere’ la vegetazione ovunque ed i Comuni sono in difficoltà nel rimettere in ordine i luoghi di interesse, per la Pasqua. Un concetto che molti digeriscono con difficoltà e segnalano le condizioni in cui versano le zone cittadine.

A Grottammare foto e sollecitazioni arrivano anche per zone storiche riscoperte negli anni scorsi. La Vasca della Regine, lungo la provinciale Valtesino è letteralmente assediata dalle erbacce. Il lettore oltre alla foto, evidenzia che perfino la strada di accesso è invisibile tanta è l’erba che la ricopre.

Lo stesso cittadino si è poi incuriosito ed è andato a fare visita alla ‘Fontana del latte’ che si trova non distante della chiesetta di S. Martino. Anche in questo caso la fontana, con tutta la strada d’accesso, è stata inglobata dalla vegetazione.

Lamentele arrivano anche per la pista ciclo pedonale sulla cui scarpata, nel tratto grottammarese, erba e canneti ricoprono la massicciata ferroviaria. Ci sono segnalazioni per le piante morte nel giardino del 43° Parallelo, ma su questo il Comune sta lavorando su un doppio fronte: la realizzazione di due nuovi cartelli sulla statale Adriatica, la manutenzione delle strutture metalliche del Dream Point.