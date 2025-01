La vecchina arriva pure in barca. Pronto lo spettacolo al Molo Sud

La Befana arriverà al Molo Sud di San Benedetto, non in sella alla sua scopa ma in barca, per donare regali e dolcetti ai più piccoli, lunedì 6 gennaio, alle 16. Un incontro, quella con la Befana dalle scarpe rotte, che sarà ricco di gioia, sorprese e divertimento per i bambini, sempre felici di incontrare la vecchietta che dispensa doni. Per i bambini, dunque, non ci sarà il carbone, ma per la loro gioia, una calza riempita con caramelle e cioccolatini, nonché un biglietto per la lotteria valido per l’estrazione, nello stesso pomeriggio, di decine di giocattoli. Ma le sorprese non finiscono qui, in quanto al divertimento sarà garantito un momento di ristoro gastronomico: a tutti i presenti, infatti, grandi e piccini, verranno offerti panettone, pandoro, torrone, cioccolata calda e zucchero filato.

L’evento è organizzato come ormai da tradizione dal Circolo Nautico Sambenedettese, con il contributo del Comune di San Benedetto del Tronto, e conclude la serie di iniziative proposte dall’amministrazione per le festività natalizie, il cartellone che ha offerto iniziative di vario genere durante il periodo festivo che proprio lunedì terminerà. "Ringraziamo il Comune per il sostegno dimostrato nell’organizzazione di questo evento – dichiara lo storico socio del Circolo Manrico Urbani, che coordinerà l’evento – e invitiamo tutti i bambini a parteciparvi con i genitori: quello con la Befana sarà un tenero incontro per loro, nonché un’occasione per trascorrere un pomeriggio in famiglia". La Befana, con le sue scarpe tutte rotte, arriverà anche al Parco Ristori, dalle 15, a cura del Circolo dei Portodascolani: i bimbi che vorranno regalarsi momenti con la vecchietta, giunta al parco in sella alla sua scopa, riceveranno regali e dolcetti; per tutti loro, inoltre, sono previsti anche momenti di animazione.

Per quanti vorranno ci sarà anche l’ulteriore modo per trascorrere il pomeriggio dell’Epifania: in piazza Matteotti, dalle ore 16, con Legnogiocando, ovvero giochi e animazioni per bambini con meravigliosi giochi in legno, a cura di Ludobus Legnogiocando, mentre dalle ore 10.30 torna Scoprendo il Museo del Mare, visite guidate alle sei sezioni (adulti 10 euro, 4 bambini fino ai 10 anni). Per i più grandi, invece, sin da domani, sabato e sino al giorno della Befana, in viale Secondo Moretti torna L’Antico e le Palme, la fiera dell’antiquariato, modernariato e collezionismo, dalle ore 9 alle 21 e sabato e domenica nuovamente attivo il mercatino Delizie e gioie delle feste in centro.

Stefania Mezzina